Yustin Arboleda a la afición verdolaga: "Merecemos respeto"

Yustin Arboleda es la referencia ofensiva de Marathón. Pese a ello, no ha podido expresarse en toda su dimensión dentro del campo por culpa de las lesiones. En la actual situación del club avisa que no es de volverse locos, puesto que ya han estado en peores.

"No me enteré, los compañeros me comentaron que hubo ciertos hinchas que estuvieron gritando cosas; el fanático tiene derecho a exigir al jugador, pero merecemos respeto, pues ningún jugador va a la oficina de un trabajador a decirle si llega temprano o tarde", refirió en relación a los cuestionamientos de algunas parciales verdolagas a los futbolistas tras empatar 2-2 con Vida la jornada pasada.

Arboleda dice que "no es fácil cuando salís de una lesión, más cuando son temas de rodilla, me siento bastante bien; si digo que estoy al cien miento, pero sí estoy para aportarle al equipo, me queda mucho por mejorar", se sinceró.

Justin en uno de sus últimos partidos con el Marathón ante el Vida.

Aclara que como grupo "no estamos desesperados" por los últimos resultados, pero "sí te deja triste lo que viene pasando, pero el torneo pasado también pasamos momentos difíciles, y nada, queda trabajar y el domingo tenemos una bonita oportunidad de visita ante Honduras Progreso", advirtió.

Consultado sobre si carece de liderazgo el actual plantel, Yustin dijo que quizás, y hasta se animó a recordar a su ex compañero sudamericano Caue Fernandes: "Necesitamos que alguien te grite y motive dentro de la cancha, no lo digo porque sea mi compañero y amigo, pero Caue era un tipo que imponía ese respeto en la cancha; pero ya está, los que estamos debemos hacerlo", manifestó.

La racha negativa no apena al cañonero esmeralda, quien menciona que "no me da pena, me da coraje por la forma en que nos han sacado los resultados; pero ya está, no es de buscar culpables y solo nosotros podemos sacar esto adelante", avisa, cerrando con una frase categórica: "Así como somos hombres fuera de la cancha, dentro debemos ser todos hombres y hacernos responsables de los que le toca".