Hernán "Bolillo" Gómez atiza contra selección de Honduras en Panamá

El director técnico de la selección de Panamá Hernán "Bolillo" Gómez, habló en rueda de prensa en suelo canalero sobre la actualidad de la preparación de su equipo previo a la Copa del Mundo de Rusia y también atizó contra Honduras.

"Bolillo" mientras daba la explicación a un periodista sobre las desconcentraciones de las selecciones y lo que podría afectar a Panamá en el mundial y lanzó un mensaje sobre la eliminación de Honduras en la eliminatoria.

"Honduras no está en el mundial porque juega 15 minutos los segundos tiempos, se dedica a no jugar, tirarse al suelo, joder al árbitro y no jugar, eso es distracción, si se dedicara a jugar por ahí haría más goles y sacaría los resultados", dijo el técnico canalero.

Por otra parte el estratega colombiano expresó tras los rumores de su posible salida de la selección de Panamá, que está muy contento y estará con los canaleros en Rusia.

BARBARA ISLA, LA PRECIOSA FICHA DE TELEVISA PARA RUSIA 2018

"A mí no me han llamado de ningún lado porque voy para el mundial con Panamá, a los técnicos que van al mundial no los llaman, eso lo respetan.", dijo Gómez.

Al ser la primera participación de Panamá en un mundial, "Bolillo" fue consultado sobre los temores de los panameño y en este tema fue directo y habló de sus jugadores.

"El futbolista panameño no se asusta, no tiene temores, eso me gusta", dijo Hernán Gómez.