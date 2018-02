Campeón de Vuelta Costa Rica niega dopaje y dice que muestra fue manipulada

El campeón de la Vuelta a Costa Rica, Juan Carlos Rojas, negó hoy haberse dopado y aseguró que hubo "manipulación" de la muestra, por lo que solicitó la apertura de la muestra B.



"No he utilizado sustancias prohibidas, ni ha habido, ni se ha utilizado un dopaje sistemático en el equipo", afirmó Rojas en una entrevista con el portal crciclismo.com, en la que solo respondió las preguntas por escrito.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció el 31 de enero la suspensión temporal de Rojas y de once ciclistas costarricenses más tras dar positivo en las pruebas de antidopaje durante la Vuelta a Costa Rica de diciembre pasado.



Rojas dijo que la apertura de la muestra B también la solicitaron su hermano César, Jason Huertas, José Irías, Gabriel Marín, José Alexis Rodríguez y Leandro Varela, todos compañeros de equipo en la Vuelta a Costa Rica, que también dieron positivo por la sustancia CERA.

¡ATENCION NORTEAMERICANOS! LOS ESTADIOS MAS TEMIDOS DE CENTROAMERICA AN CONCACHAMPIONS.



"Tenemos sospechas fundadas para asumir que las muestras recolectadas han sido manipuladas. Ya se demostró en otros casos que algunos frascos utilizados para recolectar las muestras de los análisis son vulnerables", afirmó Rojas, de 36 años.



Dijo que al solicitar a la UCI la apertura de la muestra B, "se analizarán con detalle todos los elementos que han intervenido, inclusive la cadena de custodia de las muestras".



Las pruebas antidopaje estuvieron a cargo de la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) y se llevaron a cabo el 22 de diciembre pasado tras la etapa de la cronoescalada individual de 20 kilómetros la Vuelta a Costa Rica.



Juan Carlos Rojas, apodado 'el Rey' en Costa Rica, ha ganado dos veces la Vuelta a Guatemala (2006 y 2009) y seis ediciones de la Vuelta a Costa Rica (2005, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2017).