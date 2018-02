Crisanto: "A veces llevo el vidrio del carro abajo y me gritan: Baja el vidrio negro"

El lateral del Motagua, Wilmer Crisanto, repasó su vida en el subcampeón y revivió episodios de racismo que ha vivido en Honduras. Además recordó la vez que en la noche previa a enfrentar a Brasil en Londres 2012, planificó con Arnold Peralta como frenar a Neymar.

En una entretenida entrevista con Limber Pérez, Wilmer Crisanto en su programa Al Desnudo, se soltó y reveló por vez primera, lo que le dijo Luis Fernando Suárez cuando lo expulsaron en ese partido contra Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que al final influyó para la eliminación de la Bicolor.

ANÉCDOTA DE LOS OLÍMPICOS: "Cuando me expulsaron en Londres y veníamos de regreso, Maynor Figueroa me dijo que eso no era nada. Se me acercó y me comentó: Date cuenta que tres meses antes eras el mejor. Pero luego tres meses después me decían, negro malo, cosas malísimas", reconoció.

Y sigue: "Jugar los Olímpicos era un sueño y llegar donde llegamos nadie lo esperaba. Recuerdo que estuvimos en el cuarto con el finado Arnold Peralta y me comentó: ¿Cómo vamos a hacer para detener a Neymar? Y le dije, si ese man se te pega, yo me voy cerquita y me voy a morir por vos, así hicimos".

"Yo no le hice nada a Neymar, a mí me expulsan por no ser una persona madura, hacía cosas en Honduras con los árbitros y no pasa nada y cuando le hice un gesto al árbitro, me expulsa. Cuando miro que Neymar tiene mano a mano a Arnold yo me acerco, me saca pelota y zas me saca la otra amarilla porque apenas lo toco".

Este fue el momento cuando Crisanto fue expulsado y muy enfadado Luis Ferando Suárez le reclamó.

LO QUE LE DIJO SUÁREZ: "A mí me expulsaron por ser malcreado con el árbitro. Suárez me dijo: Te voy a dar un castigo y espero que lo aprendás. Llegamos a Honduras y no me convoca contra Cuba para las eliminatorias. Yo pensé que era mi castigo, luego viene el juego contra Canadá y Panamá y me convocó; yo pensé: ¿Qué le pasa al profesor Suárez? Me llamó a la habitación y me dijo: Aprendiste del castigo, ¿cuál castigo pensé yo? No te convoqué contra Cuba, me dijo, ese fue tu castigo y yo solo me réi".

EL RACISMO QUE HA SUFRIDO EN HONDURAS: "Siempre que me gritan negro feo, les respondo que me digan negro regular (risas). He sabido manejar eso, la personalidad de cada quien, de la forma de vivir de nosotros que somos de color, si nos frustramos tedremos problemas, yo no les pongo atención".

SUBÍ EL VIDRIO NEGRO: "Para nosotros los negros ya es el vivir día a dia que nos digan negros. Me gritan, negro, duro, mono, feo. A veces me dicen baja el vidrio negro y lo llevo abajo, pero ya es el vivir de este país (risas). Otros me dicen, subí el vidrio negro, o está bien polarizado ese carro, pero son cosas que las tomo normal, no me puedo meter con la ignorancia del humano. A veces es falta de respeto del aficionado que nos gritan esas cosas en el estadio".

Wilmer Crisanto y Límber Pérez revivieron anécdotas que marcaron sus carreras.

SU ÍDOLO: "Sigo mucho a Dani Alves, lo admiro. Una vez le tiraron un plátano en un estadio y dijo que se comió el mínimo porque la persona que se lo lanzó como que sabía que era que se estaba acalambrando".

¿A LOS CUÁNTOS AÑOS FUE REGISTRADO? "A los negros nos pasa eso que nos escriben en el registro (RNP) a los cinco años, como Hendry Thomas o Pungui Suazo (risas). Yo tengo 28 años, eso es lo que dicen en los pueblos que algunos no aparentan la edad". Limber lo interrumpe: Conozco a muchos que no pasan de los 30 nunca jajaja".