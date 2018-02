Así se jugará la jornada de la Liga de Ascenso de Honduras

Una nueva jornada en la Liga de Ascenso dará por iniciada este día y los clubes continúan en su búsqueda de la liguilla y posteriormente ganar la final impidiendo que el INFOP se agencie nuevamente el campeonato.

Parrillas One inicia construcción de su propia sede en La Lima, Cortés

Este día en diferentes canchas del país comenzará a rodar el balón en la jornada cuatro de la segunda división con partidos interesantes. En el grupo A la actividad será de dos encuentros, el primero a las 3:00 pm donde el Trujillo recibirá al Arsenal de Roatán mientras a las 7:00 pm en Olanchito, el Social Sol le hará los honores al Yoro.



Este último agarrón puede ir dictando el panorama del sector pues ambos clubes están empatados en el primer lugar con siete puntos, el Sol se ha propuesto llegar a instancia finales y tratar de regresar al máximo circuito del balompié catracho.



En el sector B y D apenas habrá un partido hoy. En La Esperanza, el Esperanzano jugará ante el Real Juventud, duelo a disputarse a las 4:15 pm mientras en Juticalpa, el Olancho FC recibirá al Valencia. Mencionar que en este grupo el ex equipo de “Rambo” de León ha comenzado con pie izquierdo pues tiene apenas un punto mientras el Valencia ostenta de momento seis unidades.



El INFOP, actual monarca de ascenso, es el favorito en el centro-sur mientras en el grupo B, el Lepaera y el Deportes Savio se perfilan a tratar de llegar a instancias finales.



El grupo C también tendrá dos encuentros hoy; en Santa Cruz de Yojoa el Atlético Municipal se verá las caras con el París, club que fichó en la presente campaña a Luis Guzmán, ex de Motagua, y al volante Oscar Durón, hombre que estuvo en Marathón.



El otro partido será el de Brasilia ante Parrillas One, equipo que apunta a campeonizar pues se ha reforzado con hombres como “Rambo” que no estará hoy por expulsión, Orlin Vallecillo, Bryan Castro y otros hombres que han estado en Liga Nacional.

Juegos de hoy

Trujillo vs Arsenal 3:00 pm A. Municipal vs París 3:00 pm

Brasilia vs Parrillas 3:00 pm

Olancho vs Valencia 3:30 pm

Esperanzano vs R. Juventud 4:15 pm

Social Sol vs Yoro 7:00 pm

Juegos de mañana

Boca Júnior vs Victoria 2:00 pm

Savio vs Pinares 3:00 pm

Comayagua vs Villanueva 4:00 pm

Infop vs Valle 7:00 pm