Tuty: "Ramón Maradiaga dejó un sabor amargo en El Salvador"

Si existe una 'mamacita' que está robando suspiros en El Salvador y toda Centroamérica es la presentadora de deportes Silvia López, conocida popularmente como "Tuty" Santamaría, quien desde hace seis años se abrió paso en la pantalla chica para destacar con su belleza, talento y conocimientos.

Hoy, su hermosura exterior y su capacidad para desenvolverse en la radio y la televisión le han hecho su propio nombre. Bueno... Justo con ella platicamos por varios minutos para analizar el fútbol y no dudó en atacar el proceso del entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga al mando de su Selección. Describe las razones por las cuales no han vuelto a una Copa del Mundo.



Silvia antes de meterte al mundo de los deportes estabas en un programa juvenil, cuéntanos cómo se dio ese cambio

Radio YSKL, me pidieron que me incorporara a un programa de deportes, la verdad que en ese momento no sabía nada. Solo conocía el fútbol por tradición familiar. Una vez allí comenzaron a darme clases, me recomendaron investigar por mi propia cuenta y eso ha aumentado mi conocimiento dentro de un público muy crítico y analista. No ha sido un camino fácil, pero en donde he estado me han tenido paciencia.

Cuando te veo, pienso en una chava apta para pasarelas y no el periodismo deportivo....

Ja, ja, ja, bueno no soy alta, soy bien chiquitita. En realidad sí, en nuestro país hay muchas oportunidades en programas juveniles. Antes estaba en un programa de entreteniento. Hay gente que todavía me pregunta porqué me metí aquí; les respondo que me gustan los retos, no me gustan que me subestimen. Soy de aquí y voy a seguir preparándome para dar lo mejor de mí y que ya no se juzgue a una mujer por imagen, sino también por conocimiento.



Háblanos de las conclusiones que sacaron ustedes del trabajo del Primitivo Maradiaga al mando de la selección salvadoreña...

La verdad que dejó un sabor amargo en nuestra selección. Se llevó los peores números de un técnico en selecciones mayores. Además de ello nunca logró una química, ni con el plantel, ni con los jugadores. En cambio con Eduardo Lara fue diferente, se buscó la manera que se quedara, pero con Maradiaga la gente pedía que se fuera.

¿En primera instancia cuando lo contrataron lo vieron con buenos ojos? ¿Se veían en un Mundial?

No, nosotros tenemos metas a corto plazo, llegar a un Mundial sería secuente de un camino largo y más preparación desde el inicio. Con Maradiaga perdimos más de lo que ganamos en amistosos y competiciones internacionales.

¿Tú como miembra de la federación volverías contratar a un técnico hondureño?

No es cuestión de nacionalidad, creo que si un técnico está preparado y trae resultados de su trabajo en su país, lo importante es que acá resulte y que sepa manejar todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional.

A dónde ves la raíz del problema de El Salvador para no clasificar a una Copa del Mundo.

La mala administración en la Federación, malas condiciones de nuestro fútbol, planificación previa a los partidos, inconformidades de los jugadores entre otras cosas. Pero lo más importante es que en poco tiempo hemos tenido varios técnicos y esto hace que se corten los procesos.



¿Te duele no ver a tu selección en el Mundial?

La verdad que sí, me encantaría ver a mí Selección Nacional en un Mundial. Nosotros cuando ganamos un amistoso nos llena de felicidad, porque son logros pequeños para un país pobre.



¿Cuál es la peor selección de CONCACAF?

Mira... a nivel de Concacaf no estamos bien posicionados en el fútbol mundial. Pero creo que a la selección salvadoreña le hace falta mucho trabajar para estar al nivel de Costa Rica, Panamá o Honduras. No sé si es la peor, pero debemos trabajar para nivelarnos con los rivales.

¡Futbolistas metiendo papeles!

"Me han escrito para coquetearme, al inicio fue un problema para mi novio, pero no he tenido una mala experiencia ni falta de respeto con ninguno."

Algo más de Santamaría:

Es fanática de Real Madrid, admira a Cristiano Ronaldo y considera que Rafel Nadal es el mejor atleta de todos los tiempos.

