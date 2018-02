Danilo Tosello: "Quiero volver y sentir esa adrenalina de entrenar a Olimpia"

La ilusión de la afición del Olimpia por volver a ver a su ídolo argentino Danilo Javier Tosello dirigir al equipo albo una vez más aún no está muerta, el propio técnico de 48 años ha revelado que en su mente está regresar al país y hacerse cargo del club.

Pero qué hace de momento tras dirigir al Libertad de Sunchales de su natal ciudad, Tosello afirma que por ahora "me encuentro dedicado al 100% a mi familia", confesó en una entrevista que dio al periodista Rely Maradiaga en su programa sabatino por TVC.

¿Qué representa la camisa del Olimpia en su carrera?

Es la que más recuerdo, la institución con la que más logros deportivos pude tener, desde que llegué supe que era un club grande, me sentí cómodo y pude colaborar para engrandecer la historia del club que es muy linda, es importante para mí y ocupa el primer lugar para mí de todos los lugares donde jugué.

¿Cuál es el gol que más recuerda?

De los que marqué hay cuatro de los que más recuerdo, el primero fue en el clásico contra Motagua, fue de tiro libre y con Noel Valladares en el arco, luego uno Olímpico en el Nacional y fue el más espectacular que convertí en Honduras, los otros dos son el primero a Platense en una final que nos permitó ganar un campeonato y el de la final ante Martahón donde entré de cambio y anotar, con eso encaminé el tricampeonato.





¿Se queda con alguna copa en particular o la clasificación al Mundial de Clubes está por encima de todo?

Todos los títulos son especiales, sirven para engrandecer la historia, el tricampeonato fue importante por ser la primera vez que Olimpia lo conseguía, pero lo que más recuerda la gente es esa clasificación al Mundial porque le ganamos a dos clubes mexicanos y fue el primer equipo centroamericano en llegar, fue la alegría más grande para la afición olimpista.

Danilo Tosello llegó al Olimpia como jugador en 1999.

¿Qué representa la memoria don Roberto Tosello (QDDG) en su vida?

Lo recuerdo a cada momento, lo exraño mucho, desde los cinco años me llevó a un club y luego me siguió durante toda mi carrera, fue muy importante más que por lo deportivo por la educación que me brindó a mí y mis hermanos, estuve con él hasta el último segundo de vida y fue una decisión difícil dejar Honduras y venirme, pero fue una acertada y seguramente él descansa en paz y está orgulloso de lo que pude hacer como futbolista y entrenador.

Como jugador o técnico ¿cuál faceta recuerda con más cariño?

Me quedo con la etapa de futbolista, es incomparable, es lo que te gusta y encima que te paguen es una bendicón. Lo de técnico es más complicado, más responsabilidades, más desgaste, hay que estar pendiente de muchas cosas, ambas son lindas, pero la de jugador se disfruta más.



¿Piensa regresar al Olimpia o a otro equipo de Honduras?

Siempre pienso en volver al lugar donde me trataron bien, hoy tengo cosas familiares que son más importantes, es complicado mover a toda una familia, pero en algún momento voy a volver a Honduras porque quiero hacerlo y porque quiero sentir esa adrenalina de dirigir al Olimpia por lo que signfica.



¿Qué mensaje le envía a la afición del Olimpia?

A ellos les doy las gracias por todo el cariño y a la Ultra Fiel les digo que tengo el recuerdo que me regalaron cuando me vine, está guardado en un lugar muy importante en mi casa, les pido que tengan paciencia en este torneo y desear que Olimpia pueda volver a salir campeón, les mando un abrazo y ojalá pueda verlos celebrar al final del semestre.