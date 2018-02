Carlo Costly anuncia que si no sigue en Olimpia se retirará del fútbol

El delantero Carlo Costly reconoció que ha tenido una oferta para jugar en la USL de Estados Unidos. Por ahora solo le restan seis meses de contrato con el Olimpia, equipo con el que juega desde hace dos años y confirma que de no seguir ligado a ellos, se retiraría del fútbol.

"Si salgo del Olimpia creo que hasta allí llegaría mi carrera. El fútbol da vueltas no se si seguiría aquí en Olimpia porque tengo seis meses más de contrato pero el día que salga de aquí y no tenga las fuerzas necesarias creo que me voy a retirar del fútbol", comentó.

Leer: COSTLY PIDE ENTRENADOR HONDUREÑO PARA LA SELECCIÓN

A sus 35 años, Carlo Costly quien suma 52 goles en primera división, tiene una oferta para jugar en la USL de Estados Unidos, según reveló el periodista Américo Navarrete. Esta sería una de las últimas oportunidades que tendría en el extranjero el delantero que hizo su carrera durante ocho años en Polonia, Inglaterra, Turquia, China, Grecia, Estados Unidos y México.

Costly renovó en enero por un año con el Olimpia, equipo que en los últimos tres torneos no ha ganado nada. En este campeonato bajo el mando de Carlos Restrepo, han conformado un plantel que está peleando los primeros lugares.