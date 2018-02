Restrepo sobre el juego ante NY Red Bulls: "Ya tenemos una base de experiencia"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, fue muy claro en sus apreciaciones de lo que fue el desempeño de sus jugadores en este duelo donde hizo varias modificaciones en su plantel de cara al duelo ante el Red Bulls.

"Siento que estuvimos al frente de un buen partido de Olimpia, me parece que nos fuimos acomodando bajo nuestro concepto, idea y fuimos metiendo el partido a nuestro favor. Creo que independientemente de los hombres que usamos hubo una gran entrega y los felicito por entender que en un equipo grande las rotaciones se deben hacer y ellos entenderla", indicó.

Además agregó. "Este partido tenía la connotación de la cancha sintética y en frente teníamos un gran rival que viene haciendo muy bien la cosas y de la manera como Olimpia ingresó a dominar el juego es de mucho reconocimiento para los muchachos que estuvieron en el campo. Hay que seguir sumando en la carrera para los primeros lugares".

El técnico cafetero no se quiso pronunciar en particular en el juego de cada futbolista. "Rescatar un jugador en particular no quisiera, ya que la figuera fue el Olimpia, fueron todos. Me parece que entendieron que dejar algunos jugadores por suspensión y por parte física, ante un rival que venía haciendo las cosas bien me parece que es bueno. Nos quedan alternativas y estos muchachos me ponen a pensar. Creo que de esta manera le quedará futuro al club".

En lo que corresponde a la nómina para el viaje que harán este miércoles a Costa Rica, donde se espera hayan sorpresas para el juego ante el NY Red Bulls, esto fue lo que remarcó. "Algunos de ellos podrían estar con nosotros, pero recuerden que ya tenemos una base de experiencia y que también han venido trabajando y estarán en el juego del jueves, pero alguno será tomado en cuenta".

Lo que no pudo esconder fue la alegría por la anotación de Rony Martínez, quien se estrenó con la camisa del Olimpia. "Todo jugador que se vaya sacudiendo en Olimpia de alguna situación o mal momento es positivo. Yo les he dicho que la responsabilidad no sólo es del jugador que llega al Olimpia, sino que de todo un equipo y cuando lo entiendan así, todo jugador que llegue va aparecer, ya lo hizo Rony Martínez que hizo el gol y asistió para el segundo", finalizó.