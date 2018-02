'Primi' Maradiaga: "El comisario bien me pudo haber dicho que yo no podía estar en la cancha"

Ramón Maradiaga no tuvo un buen debut con el Juticalpa, y en su primer partido con los canecheros, perdió 1-0 de visita ante el Real España. Pese a la derrota, el entrenador hondureño manifestó que lo que busca con su nuevo equipo es que sea competitivo.

"Un partido donde Juticalpa intentó hacer las cosas bien, (José) Mendoza pasó tranquilo y nosotros tuvimos una buena circulación del balón, movimientos interesantes, me encantó la asimilación de los jugadores, lamentamos la derrota, porque veníamos con la intensión de los tres puntos", dijo.



Se había mencionado que el Real España iba a denunciar al Juticalpa, porque Maradiaga no tiene de momento el carnet para dirigir, a lo que el entrenador dijo que a él no le comentaron nada del asunto.

"En lo administrativo no es problema nada, a mí no me dijeron nada, así que es cuestión de los encargados, el comisario bien me pudo haber dicho que yo no podía estar en la cancha, llegó la cuarta oficial a decirme pero me comentaron que como que hay un espacio de 15 días, o no sé si es ley, pero a mí me dejaron, si a mí me dicen que me salga, yo me salgo, no había problema", expresó.



Sobre su equipo, adujo: "Me gustó la dinámica, tenemos muy buenos jugadores, Munguía, Ocampo, Fonseca, Nixon, fue todo altamente positivo, queríamos profundizar más pero al final no se pudo. Esperemos que contra Marathón tengamos un equipo fresco".



Pese a la derrota, Maradiaga dijo que el Juticalpa realizó muy buena gestión en la cancha del rival. "La concentración estuvo permanente, después del gol sí se vino un bajó anímico, pero creo que lo hicimos muy bien, a ellos les dejamos muy pocas posibilidades de peligro", dijo.



Sobre lo que espera del equipo canechero para la segunda vuelta. "Nos quedan 30 puntos en disputa, queremos tener la mayor cantidad, al Juticalpa lo quiero hacer un equipo competitivo", afirmó.