Carlos Restrepo: "New York Red Bulls es un equipo fuerte, con presión alta"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, ya piensa en el juego contra New York Red Bulls por Liga de Campeones Concacaf, pero también habla del proyecto en el que trabaja.

Carlos Restrepo: "Lo de Wilson Palacios va para largo y en él va a estar"

"Olimpia tiene que estructurar un equipo para ser dominante, no solo para participar. Si Olimpia no se constituye en ese camino, va a participar en torneos y puede que gane o puede que no tanto".

Una de las complicaciones que ha tenido para trabajar en este Clausura 2018 es el poco tiempo entre un partido y otro.

"Es el torneo más complejo para todos por el tema miércoles-domingo, miércoles-sábado. A veces critican las rotaciones, es difícil jugar en algunas canchas, los desplazamientos y por eso normal hacerlas".

Uno de los jugadores con más proyección es Alejandro Reyes y Restrepo dice que lo llevan de a poco porque "A veces manejamos los jugadores como los aguacates, a punta de periódico".

También de lo que espera de la dupla Rony Martínez-Diego Reyes.

"Una cosa es jugar en un equipo con menos exigencias y venir a un equipo grande a ser protagonista. Yo estoy buscando el acomodo de ellos en el equipo, son jugadores humildes y solidarios. El grupo los ha recibido bien".

El jueves a las 9 de la noche en el estadio Nacional de San José Costa Rica los albos enfrentarán al Red Bulls de MLS por Liga de Campeones Concacaf. Restrepo ha seguido de cerca a equipo neoyorquino.

"Es el equipo de reservas el que perdió 5-0 con Houston Dynamo. Hicieron amistoso el 10, 14 y ayer 17. Están en preparación y lo han hecho en amistosos, no en torneo. Nosotros tenemos esa oportunidad de escoger un 11 porque ya estamos en competencia. Son un equipo fuerte, con presión alta tratando de aprovechar los últimos metros. Hay que tener cuidado en balones de costado, tiros de esquina. Vamos a esta al frente de un equipo clásico americano, obediente tácticamente", cerró.