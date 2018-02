INFOP y Parrillas One a buen paso en la Liga de Ascenso de Honduras

Los equipos de la Liga de Ascenso no avanzaron mucho en la tabla general de colocaciones en el torneo Clausura, porque se repartieron apenas un punto al empatar en una gris jornada donde apenas se registran 24 goles.

Este fin de semana los clubes saltaron al terreno de juego con la pólvora mojada, tomando en consideración que solo cinco equipos lograron vencer a sus respectivos rivales.

Escándalo: Equipo de la Liga de Ascenso es financiado por el Registro Nacional de la Personas

Parrillas One dio un golpe de autoridad al superar por la mínima diferencia al desesperado Brasilia, que cada vez se hunde más en la tabla de permanencia donde figura con apenas 15 unidades, mientras que Atlético Municipal se impuso 1-0 sobre París.

Por su parte, Lepaera debutó con pie derecho en grupo B al derrotar 2-1 a Olimpia Occidental. Olancho aprovechó su condición de local para vencer 2-1 a Valencia y el campeón Infop humilló 3-1 a Valle en el último juego de fecha.

Con estos resultados Parrillas One, Yoro FC, Infop y Lepaera recuperan el timón del campeonato al figurar como líderes de sus grupos; sin embargo, tienen que apretar el acelerador en las próximas jornadas para alejarse de sus perseguidores.

La lista de clubes que están en “rojo” o metidos en problemas con el porcentaje por el no descenso la encabeza Atlético Esperanzano con seis puntos, seguido de Estrella Roja 13, Brasilia 15 y Trujillo FC con 17.

Resultados

Trujillo 0-0 Arsenal

Social Sol 1-1 Yoro

Esperanzano 3-3 Real Juventud

A Municipal 1-0 París

Brasilia 0-1 Parrillas One

Olanchano 2-1 Valencia

Boca Juniors 1-1 Victoria

Dortmund 1-1 Tela FC

Olimpia 1-2 Lepaera

Deportes S. 1-1 Pinares

Comayagua 1-Valencia 1

Estrella Roja 0-0 Gimnástico

Infop 3-1- Valle



GRUPO A PJ PG PE PP GF GC PTS

Yoro 4 2 2 0 9 2 8

Social Sol 4 2 2 0 7 2 8

Arsenal 4 2 2 0 6 4 8

Victoria 4 2 1 1 5 4 7

Boca Juniors 4 1 1 2 5 6 4

Tela FC 4 1 1 2 4 6 4

Trujillo FC 4 0 2 2 0 4 2

Dortmund FC 4 0 1 3 3 11 1



GRUPO B PJ PG PE PP GF GC PTS

Lepaera 1 1 0 0 2 1 3

R. Juventud 1 0 1 0 3 3 1

A. Esperanzano 1 0 1 0 3 3 1

D. Savio 1 0 1 0 1 1 1

Pinares 1 0 1 0 1 1 1

Olimpia 0. 1 0 0 1 1 2 0



GRUPO C PJ PG PE PP GF GC PTS

Parrillas One 4 3 1 0 8 4 10

París FC 4 2 1 1 5 3 7

A. Choloma 4 1 3 0 6 5 6

Choloma 3 1 2 0 5 4 5

Brasilia 4 1 2 1 6 6 5

Comayagua 4 1 2 1 6 6 5

A. Municipal 4 1 1 2 5 9 4

A. Limeño 4 0 1 3 3 7 1 1



GRUPO D PJ PG PE PP GF GC PTS

Infop 4 4 0 0 7 1 12

FC Valencia 4 2 0 2 5 5 6

Olancho 3 1 1 1 4 4 4

Gimnástico 4 0 3 1 2 3 3

Valle 3 0 2 1 2 4 2

Estrella Roja 3 0 2 1 3 4 2

Broncos 3 0 2 1 3 5 2