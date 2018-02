Olimpia pide a la Liga Nacional reprogramar partido ante Real Sociedad

El vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, aseguró que la directiva del equipo han realizado la solicitud a las autoridades de la Liga Nacional para que el próximo juego ante Real Sociedad de la jornada 10 no se juegue como esta programado en el calendario.

"Esperamos que cuando regresemos de Costa Rica la Liga nos ayude a suspender el partido ante Real Sociedad, ya que el martes vamos para New York y creo que Olimpia representa al país, al fútbol hondureño y creo que nos merecemos que nos ayuden al menos con eso, ya que nos estamos jugando en 28 días una vuelta, más los viajes y los partidos", indicó el directivo.

Los grandes jugadores que brillaron en Liga Nacional, también en el extranjero y pasaron por Segunda División

El directivo merengue confirmó que dicho nota ya fue enviada desde varios días."Nosotros la hicimos desde la semana pasada y esperamos que todo se pueda dar".

En lo que corresponde a lo situación de jugar sin público. "Todo esto ha sido muy complicado para el club, todos estos gastos que estamos haciendo en Costa Rica corren por cuenta del equipo Olimpia y hemos sido castigados no solo con el cierre del estadio Nacional, sino que ahora con no jugar en San Pedro Sula".

Y agregó. "Nosotros somos un equipo responsable y estamos tratando de competir como un equipo responsable, pero Dios sabe que estamos haciendo un gran esfuerzo y esperamos que el equipo pueda responder".

Además aseguró que la petición de jugar fuera del país se hizo por pedido de la Concacaf. "Si bien nosotros hicimos la solicitud, es por una reunión que tuvimos con la gente de la Concacaf que nos dijeron que la hiciéramos, pero no sabiendo que nos iba tocar jugar afuera jugando a puerta cerrada y con todo este enorme gasto".



Los costos de jugar en Costa Rica para el equipo merengue anda en una suma muy alta. "Este partido puede significar entre 35 a 40 mil dólares. Jugar en otro país significa todos los costos, ya que en nuestro país, cualquier cosa se puede resolver y la gente de Costa Rica nos ha abierto las puertas y estamos muy agradecidos".



En lo relacionado al nivel de los legionarios y el estado del equipo para enfrentar al Red Bulls. "Hemos tenido inconvenientes con los jugadores que han venido por lesiones, o enfermedades común, pero yo creo que Olimpia tiene un equipo competitivo. Recuerde que nosotros no hemos parados y el torneo pasado jugamos 10 partidos más que todos estaban parados y al final lo pagamos".



Osman Madrid espera que pronto pase este castigo al club. "Una vez que se cumpla el castigo esperemos que no suceda nada malo y podamos volver a jugar en Tegucigalpa", finalizó.