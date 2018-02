Ferretti dice que el título Concacaf es una asignatura pendiente para Tigres

El brasileño Ricardo Ferretti, técnico del Tigres, campeón vigente del fútbol mexicano, dijo este lunes que el título de la Liga de Campeones de la Concacaf es una asignatura pendiente para el equipo ya que representa el pase directo al Mundial de Clubes, torneo que les falta por disputar y que le daría realce a la entidad.



Los felinos perdieron las finales de las dos últimas ediciones del torneo, ante América en 2015-16 y contra Pachuca en 2016-17, y ahora tienen como meta llegar a su tercera final consecutiva para disputar nuevamente el título.



"Es una cosa pendiente que tenemos. No hemos podido disputar ese torneo (Mundial de Clubes), que a la institución le daría un plus", dijo Ferretti en conferencia de prensa antes de viajar a Costa Rica donde mañana enfrentarán al Herediano, en la ida de los octavos de final.



"Hemos perdido dos finales y espero que la tercera sea la vencida. Perdimos dos pero una vez más vamos a intentar llegar a la final aunque por ahora no podemos anticipar demasiado", añadió.

Aunque Tigres no ha podido ganar el torneo, el estratega dijo que "tampoco nos vamos a agobiar" y la primera fase la enfrentarán con seriedad.



El experimentado entrenador dijo que el primer objetivo del equipo es avanzar a la siguiente fase "por eso llevamos un grupo importante de jugadores a Costa Rica".



Pero a pesar de ese señalamiento, Tigres se trasladó a Costa Rica sin dos de sus principales figuras, el goleador André-Pierde Gignac y el brasileño Juninho, defensa y capitán del equipo.



"Son dos partidos para avanzar a la siguiente ronda, antes eran seis, y queremos seguir adelante", finalizó.