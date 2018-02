Guatemala avala nuevo estatuto de fútbol y espera que la FIFA les levante el castigo

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció hoy que la Confederación Deportiva Autónoma ya avaló los nuevos estatutos y que esperan la respuesta de la FIFA para ver si se levanta al fin la suspensión impuesta desde octubre de 2016.



"El viernes 16 de febrero del presente año, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala recibió por parte de la Confederación el aval y la aprobación de los nuevos estatutos, mismos que ya fueron enviados por los canales oficiales a la FIFA", dijo la federación en un comunicado divulgado este lunes.



Por el momento se desconocen los pormenores de este nuevo reglamento, que ya fue enviado a Zúrich, Suiza, para conocimiento y análisis del buró ejecutivo de la FIFA, presidido por Gianni Infantino, y que se pueda revertir la anulación.



Desde el 28 de octubre de 2016, la FIFA suspendió internacionalmente al fútbol guatemalteco con la condición de aprobar unos nuevos estatutos federativos que no habían logrado el visto bueno de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.



En julio pasado, la anterior administración del fútbol guatemalteco, cuya elección no había sido reconocida por la comisión normalizadora impuesta por la FIFA en Guatemala desde 2015, cuando se destapó un caso de corrupción del expresidente de la entidad, Brayan Jiménez, derivó en la disolución de la misma y en la instalación de una mesa técnica que trabajó en los nuevos estatutos.

GUATEMALA PODRÍA NO DISPUTAR COPA CENTROAMERICANA



Si la FIFA no acepta la propuesta de la federación local, la selección de Guatemala perdería la posibilidad de disputar la Copa Centroamericana, un torneo clasificatorio para la Copa Oro que incluye a todas las selecciones de la región y del norte de América.



Este nuevo estatuto, según la Federación, responde "totalmente a los requerimientos solicitados por la FIFA".



El conflicto de las leyes nacionales con la regulación de la FIFA se basaba en tres áreas, la fiscalización de los recursos que en Guatemala realiza la Contraloría General de Cuentas, la materia disciplinaria a través del Tribunal de Honor Nacional (al que se deben someter los dirigentes que cometan faltas) y las elecciones, que en el país centroamericano se rigen bajo el Tribunal Electoral del Deporte Federado.



La suspensión establece, por un lado, que ni las selecciones nacionales ni los clubes tienen derecho a participar en ninguna competición internacional hasta que finalice la suspensión y, por otro, que no pueden beneficiarse de ningún programa de desarrollo, curso o formación auspiciados por el ente deportivo internacional.



El resto de federaciones tampoco pueden mantener contactos de carácter deportivo con la de Guatemala, según el artículo 16, apartado 3, mientras esté vigente la suspensión.