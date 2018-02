Limber Pérez no le ve opciones a Motagua ante Xolos de Tijuana

El exfutbolista y ahora periodista Limber Pérez, analizó los duelos de los equipos hondureños Motagua y Olimpia en la Liga de Campeones de CONCACAF junto al presentador de DIEZ TV Mario Vallecillo y concluyó en que el Ciclón tiene "posibilidades extremadamente mínimas" de mantenerse en el campeonato a diferencia de los Merengues.

"Yo le veo posibilidades cortas. El fútbol mexicano está a años luz de nosotros, así que para hacerles daños tendría que aprovechar su condición de local y Motagua no va a jugar en el Nacional. Texas en su momento fue terreno mexicano. Así que prácticamente las posibilidades de que Motagua pueda salir vivo de estos dos partidos son extremadamente mega imposible. Van a jugador dos partidos como visitantes", comenzó diciendo Pérez.

Y agregó: "Motagua acá puede ser un equipo contundente en todas las líneas. Pero siento que ese nivel no le va ajustar ante Xolos de Tijuana. Esto no es cuestión de que Castellanos y el mismo Mayorquín estén corriendo como toros borralocos. En este torneo los árbitros no le van aguantar casacas".

Limber mientras debatía con Mario a través del FB Live de DIEZ TV.

En cambio al referirse a la plantilla de Restrepo concluye en que "son dos mundos diferentes" y que los Albos, en este torneo suelen rendir mejor que su vecino.

"El Olimpia históricamente siempre ha hecho buenos partidos en Costa Rica. La otra ventaja es que va a jugar contra un Red Bulls que está en plena pretemporada y que se está preparando contra clubes universitarios. A ese factor le apuesto. Los Merengues en esta Concachampions futbolísticamente hablando es mejor que Motagua, siempre sacan su casta de campeón", concluyó.

Lo cierto es que según las estadísticas al Motagua no le ha ido bien ante clubes mexicanos. De los seis encuentros oficiales han dejado un saldo de 2 empates y cuatro derrotas. Una realidad dura para el conjunto de Diego Vázquez que este miércoles 21 de febrero se enfrentará a Xolos de Tijuana por el partido de ida de Liga de Campeones de Concacaf.