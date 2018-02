Donis Escober: "Es lamentable tener que jugar fuera de casa y sin público"

El guardameta del Olimpia, Donis Escober es uno de los hombres más experimentados de los merengues en partidos internacionales y sabe la forma correcta de afrontar este tipo de partidos en la Concacaf League.



"Estoy tranquilo, con la posibilidad de jugar y lo más importante hacerlo de la mejor manera, el Olimpia siempre tiene la expectativa de ganar y ese es el objetivo de ir a ganar, para tratar que en el segundo partido de visita manejarlo bien", dijo Donis Escober.



Y agregó: "Olimpia tiene muchos jugadores de experiencia para encarar este tipo de compromisos y rivales, espero estemos a la altura y sobre todo hacer un buen trabajo".

Sobre tener que viajar a San José para enfrentar al New York Red Bull por los octavos de final de la Concachampions League el portero de los blancos es algo que cuestionó.



"Es lamentable tener que jugar fuera de casa y sin público, pero más sin público porque son los que lo motivan a uno, siempre es lindo mirar un estadio lleno de afición, pero ahora tenemos que enfrentarlo de esa manera", indicó Escober.



El experimentado futbolista expresó su tranquilidad y el mayor objetivo que tienen de cara a lo que será el duelo ante el equipo estadounidense.



"Nuestro compromiso es el mismo, de local tratar de ganar todos los partidos para ser campeones y en lo internacional ir paso a paso para llegar lo más lejos, sabemos que son rivales fuertes, pero nosotros tenemos lo nuestro también", comentó.



Además añadió: "Todos estamos motivados, enfrentar este tipo de rivales dan esa motivación extra para cada jugador y trataremos de hacer lo mejor. No vamos a tapar el sol con un debo y sabemos que no es fácil porque son equipos que se preparan muy bien, pero todo eso está en lo mental en la cancha somos once contra once y esperamos estar a la altura".



El New York Red Bull se encuentra en trabajos de pretemporada debido a que hasta en marzo inicia la Major League Soccer y es algo que tratarán de aprovechar.



"Es difícil decir que somos favoritos, ellos no han tenido mucho fútbol, pero tienen jugadores con calidad para afrontar este tipo de partidos, pero lo más importante es saber como llegamos nosotros, tenemos que ser muy tácticos", cerró Donis Escober.