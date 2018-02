Ramón Maradiaga: "Es una pérdida fuerte, me siento orgulloso de mi madre"

Ramón Maradiaga aprovechó la conferencia de prensa tras el final del juego entre Juticalpa y Marathón para agradecer a la gente que le ha dado un mensaje de aliento por la muerte de su madre Lastenia Chávez.



Primitivo se presentó a la conferencia de prensa y aunque tocó más temas futbolísticos, se tomó un tiempo para referirse a la pérdida de su progenitora.



“Es una pérdida muy fuerte, pero de algo me debo sentir orgulloso de mi madre es el legado que nos dejó a mis seis hermanos, su honestidad. Simplemente sigo la enseñanza que nos inculcó desde niño con una educación severa y hasta el día de hoy trato de honrarle en todo el sentido de la palabra. Dios la tendrá en su aposento y esperar un día reunirme con ella”, dijo.

Antes del partido Marathón ofreció un minuto de silencio que hizo que Ramón Maradiaga llorara por lo que agradeció por tan bonito gesto.



“En general la gente de todo el país desde que se supo lo de mi madre mi teléfono no ha parado de sonar, ahí viene de confirmar que el día de mañana deje una buena imagen no como jugador o como entrenador si no como persona. Me siento agradecido por el minuto de silencio, por la ceremonia de la gente y esto me fortalece, me ayuda a sobreponerme a este momento difícil. Esta es mi pasión y de alguna he tratado de darle un regalo y aunque no se ganó, lo hice con honestidad”, cerró diciendo el técnico.