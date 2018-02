Osman Chávez: "Por más que me digan honorable diputado, sigo siendo la misma persona"

A Osman Chávez la vida le dio un gran giro hace siete meses. Defendía la camisa del Vida de La Ceiba, se barría, entraba lleno de sudor al campo y salia de misma forma.

Mantiene la misma sonrisa y humildad, no ha cambiado en nada. Ser congresista no lo ha enfermado, al contrario, las barridas, las coberturas, los anticipos, la honestidad y el coraje lo necesitará para luchar por los mas necesitados.

LA ENTREVISTA:

Osman, ¿extrañas el fútbol, extrañas estar en una cancha?

Me acabas de matar; fui a ver el partido de Olimpia-Platense y por primera vez me sentí como un aficionado viendo a la defensa jugar, yo gritaba “movete”, yo le decía a (Luis) Castro que la parara, que se la diera a un compañero, entonces sería mentiroso si te digo que no, yo sí extraño el fútbol.

¿Qué tanto te ha costado retirarte o llegó algún momento en el que creías que podías seguir jugando?

Definitivamente sí, a veces cuando uno se encuentra con gente en la calle me preguntan cuántos años tengo, yo les digo que 43 y ellos quieren saber por qué me he retirado del fútbol y cuando les respondo que fue porque ahora estoy en el Congreso, me preguntan que eso en qué afecta. Definitivamente es una lucha diaria cuando uno se pone a hacer potras y ve las capacidades que uno tiene y saber que ya no voy a seguir jugando.

Osman Chávez disputó dos Copas del Mundo con Honduras: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

No hiciste bulla que te retirabas, de la noche a la mañana dijiste que ya no ibas a jugar. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión cuando todavía había ganas de seguir en este deporte?

Bueno, todo empieza por la cuestión política, porque cuando comenzaron las elecciones el año pasado tenía contrato con el Vida, estaba en ese equipo porque (Carlos) Pavón me pidió como amigo que lo fuera a ayudar, firmé por un año y mi contrato terminaba en diciembre, entonces llegamos, salvamos la categoría a inicios de año y a mediados logramos el objetivo, luego de julio para aquí estaba la gran interrogante de qué hacer, o cumplir esos seis meses con el Vida o adentrarme a la política donde requeriría por completo de mi parte, esos eran cuatro meses en los que debía tomar una decisión, o el fútbol o la política, entonces después de consultar vi una luz que apuntaba a que iba a tener mayores esperanzas de ganar en la política. Yo hablé con la gente del Vida y les dije que dejaran el contrato así, que ya no iba a continuar y que me iba a concentrar en un 100% a hacer campañas, a realizar visitas en todos los barrios y municipios, me adentré y gracias a Dios ahora estamos del otro lado, puedo decir que la decisión valió la pena por el simple hecho de haber ganado. Pero también ya tenía varios contactos con los que podía volver a jugar, ya sea en el extranjero o en una liga local en caso de no quedar como diputado.



¿En qué momento empezaste a vincularte con la política? ¿Te acordás cuando te ofrecieron esa posibilidad?

Sí, eso fue a principios del año pasado, sabíamos que era un año electoral y me buscaron, me informaron que tenían un proyecto con el que iban a buscar empoderar el Congreso con hombres justos y que por sobre todas las cosas amaran a Dios, entonces me gustó la visión porque era llegar a un lugar donde sabemos que quieren hombres justos, con voluntad de ayudar y no solo por dinero y creo que eso me movió, porque ahí tenía una oportunidad de meter opciones para que se construyan hospitales y cosas así.



La política con los hombres temerosos de Dios y justos como vos te considerás, no funciona.

Yo creo que sí funciona por el simple hecho de que antes de la política está Dios y mi caso es diferente porque no estoy en la política ni por fama, ni por ni por viajes, creo que Dios sabe por qué me puso ahí, porque todo lo anterior ya lo viví, mi único propósito para estar en la política es ayudar, hay hombres y mujeres que tienen la ilusión que sí funciona porque a mí no me mueve el dinero, no me mueve decir que voy a comprar una casa de dos millones, gracias a Dios durante mi carrera en el fútbol Dios me permitió vivir eso. Soy una persona diferente.

Osman Chávez atendió a Diario Diez y habló de sus proyectos a futuro.

Los futbolistas u otros deportistas que tuvieron la oportunidad de ser elegidos por el pueblo para el Congreso, cambiaron, cambió su estilo de vida y comportamiento dentro de la sociedad. ¿Por qué vos no tendrías que caer en el mismo sistema?

Porque no sé cuánto es el tema que aquellos tienen para servirle a Dios, yo creo que vos me viste llegar y me viste en chancletas, en camiseta, por más que me digan el honorable diputado, sigo siendo la misma persona, anoche me fui a potrear con unos amigos, no me interesa y no me importa, así como cuando estaba en Europa, no me iban a ver con Dolce & Gabbana, y mis sobrinos que me decían qué pena que una figura pública no podía andar caminando descalzo, pero la verdad que a mí eso no me interesa. Tú dices la verdad, pues muchas personas que llegaron antes de mi cambiaron su personalidad, tengo un gran reto para demostrar que en estos cuatro años siempre voy a marcar la diferencia, tengo un compromiso, o sea, por donde nosotros pasamos cuando venimos, vimos mucha pobreza, tengo la responsabilidad que a través de la política debo pelear para que se hagan más hospitales y para embellecer las ciudades, no solo ciertas regiones, los pueblos garífunas también ocupan ese aporte que según ley nos pertenece, entonces ese es un reto muy grande y yo quiero pelear por él, quiero luchar por el departamento y por nuestra gente.



No dudo de tu honorabilidad, justicia, lealtad, dignidad, compromiso con la vida y con la religión, pero la política corrompe al 100% a los involucrados.

Todos tenemos el beneficio de la duda y el día que yo haga algo o tome una decisión va a ser porque lo creí necesario, pero jamás voy a aceptar un favor a cambio de algo, jamás, esa nunca ha sido mi forma de ser y no será ahora, entonces, el hecho de que me hayan escogido es porque la gente sabe de mi rectitud y siempre he sido una persona transparente, yo dejo mi teléfono sin clave en cualquier lugar, no tengo nada que esconder. Yo sé que la política es difícil y complicada, hay un monopolio y todo ahí, pero contra eso queremos luchar para que me volvás a entrevistar en estos años y veas que no hubo ningún tipo de mal comportamiento, me veo en cuatro años siendo la misma persona.



Eso también es otra cosa, tenés 70 días en el Congreso y ya estás pensando que también podés aspirar a la presidencia del país.

Yo siempre he pensado en grande, te cuento que la semana pasada fui a matricularme retomando lo que una vez había dejado, pues cuando jugaba en Motagua estaba sacando una carrera en el Politécnico, pero ya me empezaron a llamar a la Selección... Y ¿por qué decido no seguir estudiando? Estaba sacando primera de comercio y no quería un título que nada más fuese comprado, yo me quería graduar de algo que yo sabía, entonces dije que no iba a seguir estudiando hasta que tuviera la oportunidad, ahora voy a terminar ese bachillerato y para el próximo año sacar derecho y prepararme, porque no estoy pensando en cuatro años, estoy pensando en largo, hasta la última instancia para que se cumpla lo que la palabra enseña que somos llamados a ser cabezas y no colas, por eso tenemos pensado realizar grandes cosas.

En su carrera deportiva, en Honduras, sudó cuatro camisetas: Platense, Motagua, Real España y Vida.

¿Cómo te tratan tus compañeros en el colegio?, recordá que ahora eres diputado, congresista.

De la mejor manera, más bien eso les sirve de inspiración porque ahí está el que fue futbolista y ahora es diputado, un hombre que no ha parado de soñar, porque uno cuando está en Polonia debe aprender un poco de polaco, de inglés, ahora que estoy en el Congreso tengo que conocer todo el eje y maneje, ya que buscando hacer grandes cosas, entonces estamos con los compañeros y ellos contemplan compartir con alguien como yo, en lo cristiano, como jugador y diputado.



¿Para cuándo tenés en programa darle la sorpresa al pueblo de que Osman Chávez es candidato a la presidencia de Honduras?

Yo creo que falta mucho todavía, solo es una cuestión con la que sueño, falta mucho que aprender y mucho que recorrer, el tiempo nos irá enseñando, pero ahorita me tengo que preparar y aprender y llenar esos altos índices en cuanto a lo académico se refiere y los años que vendrán irán dictando cuándo estaré listo para plasmar esos sueños en un papel y decir que soy un aspirante a la presidencia de Honduras. ¿Quién dijo miedo?



¿Entonces, vos retomás tus estudios porque tu mente está en ser candidato a la presidencia del pueblo hondureño en un futuro?

Sí, vamos a trabajar para eso, sabemos que la credibilidad es lo más importante que tiene un político, pues un político con credibilidad posee mucho poder.



Pero este es un país donde hay cosas que no se podrían llegar a permitir, como que un negro aspire y sea gobernante de Honduras. ¿Has pensado en eso?

Acodarte que no soy cualquier negro, yo soy una persona que ha vivido muchas cosas bellas, que cuenta con el cariño y respaldo de una iglesia, del mundo del fútbol y ahora creo que hasta político y no quiero creer como vos que eso no será permitido, al contrario, será bien visto que de repente te llamen el Barack Obama del Congreso como algunas personas me dicen, pero como te digo, no va a hacer por el color, sino por la capacidad, que la gente vaya viendo lo que voy a ir haciendo, entonces cuando llegue el momento será bien visto porque vamos a creer que aquí no hay racismo.

Para todos no es extraño que el Platense sea el equipo al que Osman Chávez quiere.

¿Cómo ha sido tu recibimiento en el Congreso, te miran como un congresista o hay gente mal formada que te quiere ver como un futbolista?

Claro, esos son dos mundos que uno va determinando, o sea, si yo me quedo bajo la sombra obviamente que no me voy a hacer notar, pero yo pongo las escaleras que debo colocar para compartir emociones, porque cada cosa que yo haga en mi departamento la voy a mandar a hacer en todos los departamentos, yo digo cuáles son las cosas que quiero realizar y he obtenido un recibimiento maravilloso.



En el Congreso se mueve todo por dinero. ¿Te ofrecieron algo en el inicio?

No, nada que ver, por lo mismo, creo que la gente sabe quién soy, yo creo que si te vas a ver conmigo no me vas a hablar de mujeres, tampoco me vas a dar de beber, porque tú sabes cómo soy yo. La gente nunca me habló de alguna negociación, todo ha sido de una manera muy respetuosa buscando lo mejor para Honduras.

SUS MEJORES AÑOS

Tus grandes épocas en el fútbol, ¿cuáles crees que podrían haber sido?

Mira, mis años con el DT Flavio Ortega fueron maravillosos, creo que fueron unas de mis mejores épocas, Flavio siempre me decía que yo sería un seleccionado nacional, él me inspiró mucho y siempre hablaba conmigo, también cuando estuve con Motagua, fue lo que me ayudó a ir a la Selección, también estar en Motagua fue un plus, quedamos campeones centroamericanos, yo creo que ese fue un 2007, muy bendecido para mi vida, y no digamos llegar a Europa y quedar campeón, parecía un sueño entonar un himno de la Champions, mi carrera futbolística fue de 15 años maravillosos, a excepción del mal torneo que viví con Real España.

Osman Chávez explica sus respuestas con argumentos válidos.

¿Por qué los jugadores hondureños que han llegado a Europa regresan con facilidad, cuál ha sido el problema?

Yo creo que es hambre, yo creo que es cuestión de soportar, o sea, si uno aguanta muchas cosas que van a pasar afuera, ya sea falta de pago o que no te tomen en cuenta, entonces muchos optan por salirse, muchos no entienden que deben soportar muchas situaciones, eso me pasó en Polonia, casi no me tomaban en cuenta, pero me dieron una oportunidad.