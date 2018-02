Club costarricense pide públicamente ayuda por difícil situación económica

El Municipal Liberia está en una difícil situación en el fútbol de Costa Rica, el equipo de la provincia de Guanacaste con su nueva directiva hizo pública la complicada situación financiera que tienen en la actualidad.

Los de la ciudad blanca no solo marchan en la última posición del torneo, sino que también adeudan más de $400.000

El detalle del comunicado del Municipal Liberia:

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Municipal Liberia, hace de conocimiento público lo siguiente:



A partir del 1 de Febrero del 2018 asumimos oficialmente nuestra gestión como Junta Directiva electa por la Asamblea de Socios.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE COSTA RICA



Durante estas 3 semanas hemos trabajado paralelamente en distintos temas, como la gestión deportiva, revisión de documentación contable y contractual, atracción de recursos frescos, y atención de acreedores, entre otras muchas cosas.



La Asociación Deportiva Municipal Liberia, atraviesa en estos momentos por una situación crítica. La nueva Junta Directiva está trabajando fuerte para hacerles frente; sin embargo, honestamente solos no podemos.



Hemos recibido el equipo en las siguientes condiciones:



• Deudas por más de ₡230 millones de colones.



• Ingresos por patrocinios muy bajos, y en algunos casos se pidieron por adelantado, por lo que ya se gastaron.



• Desorden contable y financiero.



• Varios patrocinadores molestos por el trato recibido anteriormente.



• Salarios de jugadores y cuerpo técnico con atrasos considerables.



Nuestra gestión ha intentado que el equipo en la parte deportiva no resienta la situación de la Institución, y con grandes esfuerzos hemos ido tratando de solventar el tema salarial, darles las condiciones mínimas para que puedan entrenar, viajar y realizar los trabajos de preparación.



Este esfuerzo representa gastos económicos importantes, con los cuales la Asociación no cuenta en estos momentos, y aunado a eso el tiempo que tenemos para buscar patrocinios y otras ayudas no es el suficiente.



El escenario en el que estamos nos obliga a solicitar públicamente nos apoyen económicamente, necesitamos la colaboración de todos a través de donaciones, patrocinios, o cualquier otra forma en la que ingrese dinero a la Asociación, y que nos permita solventar todas las necesidades que en este momento nos apremian.



Ponemos a disposición la siguiente cuenta corriente en el Banco Nacional, las mismas se encuentran registradas a nombre de la Asociación Deportiva Municipal Liberia, cédula jurídica 3-002-051581.