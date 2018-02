Restrepo: "Hay que ser más categórico con la pelota para pelear el partido"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, regresó al país muy claro de los aspectos que debe trabajar estos días con sus jugadores si es que desea avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions, luego de este empate 1-1 ante el New York Red Bulls.



"Fue un partido difícil como lo presumíamos, un equipo que de pronto con su presión en el primer tiempo no sorprendió un poquito, ya que no nos dejó conectar y no se sintió cómodo el equipo. No tuvimos la tranquilidad para ir asociándonos en nuestro juego. Ya en el segundo reaccionamos un poco mejor, este empate nos obliga a buscar el partido y lo vamos a preparar", cuenta el cafetero.



El estratega colombiano ex de la Sub-20 de Colombia, asegura que ya piensan en el siguiente juego ante los neoyorquinos.

"Vamos a trabajarlo, pero al frente tenemos un gran equipo que en el segundo tiempo se le jugó bien y vamos a planificar de manera que podamos intentar marcar y traer la serie para nosotros, pero hay que reconocer que es un buen rival y que a pasar de nos estar compitiendo ha estado bastante bien".

El timonel cafetero no negó que sus muchachos se sorprendieron por la manera en que los atacó el Red Bulls. "Si, creo que la presión nos ahogó un poquito, no nos dejó asociarnos como lo hicimos un poco más en sel segundo tiempo y prácticamente esos 45 minutos fueron de mucho desespero y poca conexión. No dábamos dos o tres pases seguidos y eso desesperó un poco al equipo".



Ahora no quiere que sus jugadores pasen la misma historia y considera que deben mostrar una imagen distinta.

"Hay que mejorar, ser más constantes desde el principio, hay que ser más categórico con la pelota para pelear el partido más tiempo y no solo 45 minutos".



"Nosotros en la parte colectiva no fuimos el equipo de otros momentos o mantener algunos pasajes del segundo tiempo, donde hubo más argumentos. Pero sabemos que en el partido de vuelta tenemos que poner más condición si queremos aspirar a la llave", contó Restrepo.



La clave desde su punto de vista para asegurar el pasaje a los cuartos de final está en: "Mejorar con el balón sería fundamental y recuperar la memoria en cuanto a la idea de juego. Será importante sentirnos más solidarios, no tan desesperados como en el primer tiempo podemos aspirar al partido", finalizó.