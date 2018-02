Escándalo: Revelan cómo fue realmente que Icardi le robó la mujer a Maxi López

En noviembre de 2013, Wanda Nara y el exjugador del FC Barcelona Maxi López, anunciaron su separación, una noticia de escándalo.

¿Por qué de escándalo? Pues la argentina comenzó inmediatamente su relación con otro futbolista, nos referimos a Mauro Icardi, quien ya había dado una versión de lo sucedido.

Cinco años después del inicio de aquél noviazgo, el programa argentino "El Tratamiento", ha entrevistado a Kenny Palacios, peluquero de Wanda Nara, que ha revelado cómo comenzó el romance entre la mediática y actual delantero del Inter de Milán.

"Wanda vino a la Argentina. Todos hablaban de su separación. Nos fuimos a una estancia. Me lo mostró por fotos (a Mauro), yo lo conocía de una producción con la que habíamos ido a Brasil y me preguntó qué me parecía", recordó Kenny Palacios en El Tratamiento (Magazine, a las 13).

Además, el estilista reconoció que "Wanda le presentó varias chicas a Mauro" antes de ser pareja. "Se lo presentaron a Zaira, es verdad. Pero ella no estaba interesada, no le gustaba mucho. Es cierto sí que varias chicas del ambiente han tenido el teléfono de Mauro", explicó.

Sobre ese episodio puntual, Kenny justificó que "ella (por Wanda) quería ponerlo de novio con alguien". "Eran amigos", afirmó.

Wanda Nara e Icardi no hicieron caso a la prensa y comenzaron con su relación.

Ahora bien, ¿por qué se pusieron en pareja Nara e Icardi? ¿En qué momento comenzó el amor? "Viste, cuando una mujer está en un mal momento y tenés a un amigo que te acompaña en el dolor, o te ayuda con los nenes.... Bueno, en ese momento ella estaba sola", sostuvo el peluquero.

Según Kenny, la mediática se vino a Buenos Aires para superar su separación, y "a los dos días cayó Mauro de sorpresa, que se tomó un avión y se vino sólo por 24 horas".

"Ya había un coqueteo", admitió. Y agregó: "Nos fuimos a la estancia para alejarnos de los medios. Ya estaba la bomba de que se habían separado. Ahí ella me empezó a hablar de Mauro, me mostró fotos, me lo presentó".

"Ella ya pensaba que estaba enamorada. Estaba todo el día haciendo videollamadas", reveló Kenny.

Y concluyó: "Ella me preguntó qué pensaba. No pensamos en tanto en el afuera, en lo que iban a decir. Yo le dije que si ella quería, que se de la oportunidad".