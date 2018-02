Campanita: "No me siento avergonzada de mi pasado”

Que los sueños no pueden alcanzarse, eso es imposible de creer cuando observas la vida de la hermosa capitalina Ónice Flores, la reina de las redes sociales en Honduras, que está llena de cicatrices por los golpes que la vida le ha dado.

Sin embargo, se levantó como el ave fénix y tras meses de inactividad buscará conquistar al mundo cuando estrene su propio programa llamado "Algo Pinta" en la pantalla chica de GO TV este próximo 26 de febrero. Hoy nos sentamos a conversar con ella y disfrutando de su sonrisa y carisma nos reveló de qué se tratará.

LO QUE DIJO:

Después de estar meses fuera de la TV finalmente vuelves con un nuevo programa en donde tú serás la protagonista. ¿Cómo te sientes?

La verdad que me siento feliz y satisfecha. El trabajo no solo ha sido mío, sino que detrás de todo ello hay un gran equipo de producción. Grupo Opsa puso su confianza en mí, así que de mi parte vengo con ganas para mostrar lo mejor. Ellos me han dado mucho asesoramiento en léxico, conducción y redacción. Siento que esto será algo que va a cambiar mi vida completamente.



Ya dinos, ¿En qué va a consistir "Algo Pinta"?

Ja, ja, ja. La palabra 'pinta' es como algo bonito o 'cool'. Este programa será apto para todo público. Vamos a tener manualidades, consejos, recetas, rutinas de ejercicio entre otras cosas. Con este programa siento que por fin voy a experimentar mi faceta como profesional.

Onice Flores es ahora la nueva imagen de GO TV.

¿Qué diferencia ves entre Algo Pinta con “Los del Cuarto”?

“Los del Cuarto” fue una experiencia muy linda. Los chicos siempre me dieron fuerzas. El programa en sí no era tanto lo mío (era más masculino). Ahora con “Algo Pinta” me siento satisfecha porque voy a hacer algo que me gusta. Es el proyecto que más me ha encantado.



Nunca confesaste la verdadera razón de tu salida de TVC... ¿Ya estás lista para hacerlo?

En realidad no fue por pleito con la empresa. Tomé la decisión por detalles personales que quizá mi jefa no miraba. Yo estaba trabajando, pero nadie observaba que llegaba a casa decepcionada porque no estaba haciendo lo que yo quería (trabajar como community manager). Con ello quiero dejar claro que lo del avión es completamente mentira. Junto a Sami, Jean Paul y Erick decidimos irnos en carro para ir haciendo relajo.



Eres una chica hermosa con 19 años y con mucho talento, pero que le ha tocado vivir en una burbuja...

Sí... Mi vida ha sido como un globo volando a la deriva y que si cae al suelo explota en alfileres. Siempre me pongo a pensar que todos tenemos nuestro lado oscuro y que si lo sacamos a relucir diríamos -no está bien- yo ya he aprendido mi lección. De los errores que cometí no cambiaría nada. Sin ellos (difamación, problemas) no tendría la fortaleza de ahora, vale que pasaron ahora y no cuando ya esté en lo más alto de mi carrera.

¿Cómo has aprendido a superar eso?

Te seré sincera: un mes antes de salir de TVC entré en depresión, mi madre observaba que ni me peinaba, tampoco comía. Ella me regaló un libro (Actitud de vencedor de John Maxwell), esa lectura me ayudó entender que la vida sigue. Antes de eso solo quería llegar al trabajo, que el día pasara, llegar a la casa para encerrarme en el cuarto a llorar y listo.



¿Qué respondes a todas las personas que te han señalado?

Solo les diría que traten de amarse y superarse.

ALGO MÁS DE 'CAMPANITA'

Actualmente es pasante de la carrera de psicología. Su equipo favorito es el Olimpia.

¡Al desnudo!

“Nunca me he sentido avergonzada por lo que he pasado. Cuando entré a TVC sin saber presentar solo me pusieron el micrófono, hoy que recuerdo esa escena digo -qué valiente fui- No le tuve miedo al fracaso”.

Cortitas

Tu familia: "Mi vida"

Lissy Ayala: "Una amiga especial"

Ozuna: "Hermoso, me reenamoré de él cuando lo conocí".

Futbolistas: "Que se dediquen a jugar y menos a enamorar".

La mejor etapa de tu vida: "Los concursos de bellezas. Ahí aprendí a conocerme realmente”.