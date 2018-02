Pedro Atala: "Eddie no está jugando fútbol por asuntos personales"

Motagua ya se instaló en Tijuana para enfrentar al Xolos en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tras caer 1-0 en la ida, en el campamento azul hay optimismo por revertir la llave y una de esas personas positivas es Pedro Atala, presidente del azul, quien viajó con el equipo a Estados Unidos y ahora a México.

El jerarca de Motagua reconoce que fueron perjudicados con la decisión de Concacaf de mandarlos a jugar a tierras nortamericanas como locales.

"Prácticamente jugamos de visita el primer partido, hubiese sido muy diferente en Tegucigalpa, pero desgraciadamente no pudimos estar en nuestra casa, ni el mismo Olimpia, simple y sencillamente no nos dejaron, está claro que no era una situación que nosotros queríamos, prácticamente fue una ordenanza de Concacaf. No sé si la palabra ensañarse es la palabra adecuada pero creo que ellos se apresuraron con esa decisión, al final de la cuenta los equipos beneficiados son los de Estados Unidos y de México, fue precipitada la decisión de Concacaf"

Atala apela al optimismo y menciona que aunque sea complicado, no es imposible darle la vuelta a la eliminatoria y acceder a la siguiente fase.

"Vamos a meter a todo lo que tiene el equipo dentro de su capacidad futbolística y vamos a apelar a la experiencia de nuestros jugadores, vamos a tratar de conseguir ese gol para buscar ir a los penales, será complicado pero no imposible. Vamos a enfrentar a un equipo poderoso económicamente aunque es un equipo joven en la historia del fútbol mexicano, sin lugar a dudas tiene la ventaja de cerrar. Hay que tener la esperanza que esto va a ser complicado pero no imposible, solo es un gol de diferencia"

CASO EDDIE HERNANDEZ

Finalizando la entrevista, se le preguntó por el caso Eddie Hernández, pieza que fue separado de Motagua pero que sigue con vínculo dentro del equipo. Según Atala, Eddie no está jugando por decisión de él.

"Un porcentaje de la ficha de Eddie Hernández es de Motagua y los tenemos por varios torneos fichados a él pero habría que preguntarle a él, definitivamente Eddie no está jugando fútbol por asuntos personales, no porque no haya habido la voluntad o la oportunidad de jugar en otro lado. Motagua tiene la última palabra en cuanto a un traspaso de él al extranjero y otro club de Honduras, gestionamos y llegamos a un arreglo con otro equipo pero por asuntos personales él no viajó y es un asunto de él, era una oportunidad de jugar fuera de Honduras", concluyó.