El líder Herediano se aleja tras caídas de Alajuelense y Saprissa

El líder Herediano venció el sábado por 1-2 al Carmelita y amplió su ventaja sobre sus perseguidores Alajuelense y Saprissa, que este domingo cayeron en sus visitas a Limón y Santos, respectivamente, en la décima tercera jornada del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica.



EL líder ascendió a 27 puntos, cuatro más que el Alajuelense y cinco más que el Saprissa.



El Herediano enfrentaba la visita al Carmelita con la posibilidad de meterle presión a sus rivales por el liderato y no falló. Los goles del zaguero Juan Pablo Vargas y de Yendrick Ruiz, de penalti, le dieron los tres puntos al conjunto rojiamarillo.



Con este triunfo, el Herediano viajó hoy motivado a México para enfrentar el martes al Tigres en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, tras el empate 2-2 de la ida.



El Alajuelense y el Saprissa no pudieron seguirle el paso al líder y perdieron en sus duras visitas a Limón y Santos, los dos equipos del Caribe que siempre son fuertes en casa.

TABLA DE POSICIONES LIGA DE FUTBOL DE COSTA RICA



Alajuelense comenzó ganando su partido con una anotación del defensa Porfirio López, pero no pudo sostener la ventaja frente al empuje del laborioso Limón que empató con un penalti de Alexander Espinoza y que le dio la vuelta al marcador cerca del final con un tanto de Luis Pérez.



La dupla goleadora de Jonathan McDonald (10 goles) y el hondureño Roger Rojas (9), no pudieron contribuir a la causa Alajuelense y el equipo dirigido por el entrenador uruguayo Nicolás Dos Santos lo adoleció.



El Saprissa pasa por un momento de baja forma que confirmó al caer hoy ante el Santos por la mínima gracias a un gol del defensa Pablo Arboine, que le dio a los locales una merecida victoria por su mejor planteamiento en el campo.



Tras la goleada del pasado miércoles en casa de 1-5 ante el América mexicano por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el 'monstruo morado' quería elevar la moral con un triunfo, pero no pudo con el Santos.



Viajará este lunes golpeado en lo anímico el Saprissa para devolverle la visita al América el miércoles.



Con su triunfo, el Santos ascendió a la cuarta casilla al llegar a 21 puntos, solo uno menos que el Saprissa, lo que hace aún más valioso su desempeño de hoy.



El campeón vigente Pérez Zeledón empató a domicilio 1-1 con el colista Liberia y cayó a la quinta casilla, desplazado por el Santos.



Otro empate fue el que firmaron la Universidad y el Cartaginés (0-0), mientras el Grecia perdió como local 2-3 contra el Guadalupe.



El Torneo Clausura se compone de 22 jornadas todos contra todos que luego dará paso a un cuadrangular final.