Prensa española sobre Keylor: "Se lo pone difícil a De Gea y Courtois"

Luego del gran partido que tuvo Keylor Navas ante el Alavés en la Liga Española, la prensa de ese país no se guardó nada y destacó el gran nivel que tiene el costarricense.

Navas salvó en varias ocasiones el marco del conjunto merengue, siendo figura en el último juego.

Los medios de comunicación españoles no dejaron pasar la oportunidad y nuevamente mencionaron los nombres de Courtois y De Gea, a quienes se les pondría difícil la llegada al Madrid.

"Esta semana volvieron a sonar con fuerza los mismos nombres que lleva escuchando desde el verano de 2015, los de De Gea y Courtois, con motivo de sus respectivos enfrentamientos ante Sevilla y Barcelona. El guardameta español, con contrato con los red devils hasta 2019, dijo el pasado miércoles: “Llegué aquí como un niño y ahora soy un hombre. Soy feliz aquí. ¿El Madrid? No creo que sea bueno discutir el futuro o lo que pueda pasar”. Y Courtois se dejó querer un poco más el martes: “Tengo dos niños en Madrid y esto no es fácil”, destacó el diario AS.

Los rumores sobre el futuro de Keylor Navas están a la orden del día en España, pero lo cierto del caso es que el portero centroamericano ha dejado buenas impresiones en el marco del Madrid.