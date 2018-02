Mario Moncada revela que un club grande de Honduras intentó sobornarlo

Polémico, controversial y sin pelos en la lengua, el exárbitro hondureño Mario Moncada, hace unas explosivas declaraciones donde pone al desnudo algunos movimientos de Alfredo Hawit cuando estuvo al mando de la Concacaf y los árbitros de esta organización.

Hawit ahora se encuentra esperando una sentencia condenatoria en Estados Unidos donde está acusado de corrupción por participar en el Fifagate. Se le acusa de recibir sobornos mientras servía a la Concacaf y Fenafuth. Moncada cuenta todo en una larga entrevista con Limber Pérez en el programa Al Desnudo.

Además por primera vez explica como un equipo grande de Honduras intentó arreglar un partido ofrecíendole dinero. Fue un preparador físico de este club que le llevó la plata y cuando lo denunció con Alfredo Hawit, la respuesta fue de risa.

"Yo me reuní una vez con Alfredo Hawit cinco horas. Una vez le dije que quería ser presidente de los árbitros para darle algo de lo que me dejó y me respondió: Olvidate de eso, mientras yo esté aquí vos jamás vas llegar porque vas a terminar sacándome de la Fenafuth. Yo te puedo decir como se clasificó Honduras a los últimos dos mundiales, es un pija de nacatamal y ni aún así casi no clasifican a ese Mundial de Sudáfrica", afirmó el exárbitro hondureño Mario Moncada.

El de Talanga explica la vez que le ofrecieron un soborno de un equipo grande. "Yo no tuve precio en el arbitraje ni en la política. Fijate que hay un preparador fisico que está activo y estuvo en un club grande y le hablé a Alfredo Hawit que este hombre me llevaba un costal de plata para arreglar un partido y le dije que lo denunciara, y saben que respondió: Mirá Mario si yo hago eso nos vamos a cagar en el fútbol, controlate".

Y sigue explicando: "Luego el preparador físico me dijo que venía obligado y yo le contesté: Mira hijo de p... a mí no me vengas con esas mie... Ese nombre de esa persona me lo reservo porque era para favorecer ese equipo y recuerdo que yo le dije al presidente de este club que solo tenía un peso en el banco y estaba justificado, usted sinvergüenza justifique el dinero que tenga, le comenté. Fue un pleito grande".

Mario Moncada pitó muchas finales en Honduras. Aquí cuando dirigió una entre Marathón y Olimpia.

"En el fútbol existe gente que cree que los árbitros son indignos. Yo viví eso en el fútbol, miré cómo compraban jugadores, miré un guardameta que el balón iba a otro lado y se tiraba sobre el delantero y yo tenía que pitar penal, mirá que fácil les salió", detalló Moncada.

Moncada puso de ejemplo un futbolista que hizo algo turbio en una final y desde esa vez no volvió a jugar en primera división. "Hay un jugador y te pongo ejemplo, buscá desde cuándo se perdió que no juega, es el "Animal" Eddy Vega para que miren la última acción que recibió y en qué partido. Yo solo lo pité en el primer partido de esas finales, pero yo lo digo de forma irresponsable, pero así fue. En este país la corrupción flota. No se puede denunciar ante los jefes si ellos son los más corruptos que puede haber".

Moncada recordó al exjugador del Olimpia, Wilmer Velásquez, una persona que cuando ingresaba a la cancha se transformaba. "Cuando Wilmer jugaba los clásicos le decía: ¿Qué put... hiciste la biblia? ¿La dejaste en la casa? Wilmer dejaba la biblia con candado, fuera de la cancha era un angelito pero dentro de ella se transformaba".

REVELA LAS MOVIDAS DE ALFREDO HAWIT Y LA SELECCIÓN

El exárbitro destapa todo lo que hacía Alfredo Hawit cuando estuvo en el poder. "No nos vamos a engañar, Alfredo Hawit era el presidente de los árbitros de Uncaf. Si vos sos el presidente de los jueces, secretario de la Fenafuth en el papel porque ese jodido era presidente y secretario. ¿Entonces, le convenía o no que Honduras fuera al Mundial? ¿Quién nombraba los árbitros? Alfredo Hawit", detalló Moncada.

Y sigue: "Contra Costa Rica vino Amado Guevara que le regresaron un balón y Amado se fue sobre el jugador y le rebotó la pelota en el pecho, el balón le quedó a Amado, se la pasó a Pavón y gol de Honduras. Con ese punto clasificamos al Mundial. Yo tengo identificado todos los errores arbitrales que tuvo Honduras para clasificar al Mundial de Sudáfrica, de los dos mundiales, y sin embargo fuimos a empujones. Alfredo Hawit me dijo, vamos a ir al Mundial. ¿Crees que Alfredo Hawit está preso por mansa palomita? Ahora no clasificamos al Mundial de Rusia porque hizo falta el poder, no podemos desconocer ese poder que tenía".