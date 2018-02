"Tato" García: "No creo que los que están arriba sean más que nosotros"

Martín García, entrenador del Real España, se sincera con DIEZ en una amplia entrevista donde revela las causas del bajo nivel presentado por la Máquina y lo que está haciendo por levantarlo.

Habla con nombres de jugadores y revela que pueden dar más. ¿Se han relajado? El uruguayo dice que los equipos que están arriba de ellos no son más que Real España y espera un levantón.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

"Yo veo que acá hay jugadores que, tranquilamente, por sus capacidades y condiciones, podrían estar jugando en otra Liga y por algo no les ha tocado salir; quiere decir que les está faltando un plus, una vueltita de tuerca, en eso estoy, en que se convenzan que hay que entrenar más y tener humildad, creer en las capacidades de cada uno y seguro a alguno le va a llegar la oportunidad de salir al exterior, son muy buenos jugadores, no podemos quedarnos con decir que ganamos la "12" y este es mi techo", confiesa.

El Tato fue claro y explica que él le dice en la cara a los jugadores lo que piensa y pone nombres de algunos futbolistas cuando los manda a la banca. "Hablándoles a la cara y lo más derecho posible, es lo que me gustaba a mí, jamás me gustó la falsedad y que al futbolista se le hablara por detrás; lo pueden hablar con Mario (Martínez) y Jorge (Claros), lo podés hablar con ellos, en eso le doy total libertad al periodista de que investigue. No me gustó cuando se habló de que había un tema con (Ángel) Tejeda porque no era cierto, incluso él lo dijo 20 veces y en las conferencias de prensa se le preguntó 40, que eso es parte de lo negativo que tiene el periodismo acá, que busca cosas donde no hay, yo soy muy frontal y derecho".

García dice que no hay que dar por muerto a los sampedranos. "Si entramos a la liguilla el campeonato está latente, yo no creo que los otros equipos sean mucho más que nosotros, estoy hablando de los equipos que están arriba, un Olimpia, Motagua y Marathón; no creo que sean más que nosotros, evidentemente han sumado muchos más puntos y por algo están arriba y les tenemos el máximo de respeto, pero sin entramos en la liguilla y nos vamos a cruzar con ellos no me cabe duda que vamos a ser una piedra en el zapato para esos otros grandes".

Recientemente el estratega amplió su contrato hasta 2020 con Real España y explica que eso no tiene nada que ver con el momento depresivo que vive el campeón.

"Yo tengo la tranquilidad, más que nada, del trabajo nuestro, no de lo que esté firmado; tengo la tranquilidad de lo que nos rompemos el alma para trabajar, yo no voy ni a mi casa, porque entrenamos en la mañana y al mediodía tenemos que presentar el proyecto para juveniles, en el cual los entrenadores de primera le vamos a pagar un almuerzo a todo el staff para compartir, mostrarles el proyecto y en la tarde tener trabajo de cancha con los chicos; después, los resultados, obviamente uno está en el fútbol y sabe lo que es el fútbol, entiende que los resultados son los que mandan, más allá se verá. Me deja tranquilo el trabajo mío, el de Rafa (Cánovas) y el de Rodrigo (Castro)".

Finalmente, García visualiza un equipo que en las próximas fechas dará de qué hablar de forma positiva. "Sí, totalmente, sin lugar a dudas, creo muchísimo en mi capacidad, el trabajo nuestro y el plantel; este plantel tiene que despertar, es el campeón, el que eliminó a Marathón, que le ganó la final a Motagua y en este torneo hizo grandes partidos".