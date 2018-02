Moncada cuenta la vez que suspendió del cuello a Amado Guevara

Mario Moncada brindó una reveladora entrevista al exjugador y ahora periodista Limber Pérez en el programa Al Desnudo que emite en Facebook live y esta vez cuenta los problemas que tuvo con Amado Guevara y la vez que hablaron de matarse.

El “Pelón” hace una fuerte confesión sobre el Olimpia, al que considera el equipo que odian todos los árbitros. Cuenta detalles de lo que era Guevara dentro de la cancha con los jueces y lo que pensaban los jueces cuando lo enfrentaban.

¿Qué jugador fue el más malcreado que te tocó enfrentar?

Yo llegué al punto de agresiones con Amado Guevara dentro de los camerinos, fue agresión física.

¿Te sonó?

Qué me va a sonar...

¿Cómo fue?

Yo había salido del Gimnasio y entreno en la Villa Olímpica y cuando salía calentaba abdominales. Amado en un partido contra el Atlético Olanchano que jugó de blanco ese día y antes del partido me dijeron que Guevara tenía tres tarjetas amarillas.

¿Quién te dijo que tenía amarillas?

Estaba de entrenador Ramón Enrique Maradiaga. Los árbitros por las buenas nosotros podemos ayudar en una falta, que sea temeraria no planificada por falta de habilidad física y el árbitro puede manejar esa acción y técnicamente sancionarla pero disciplinarimente no actuar. Yo les dije que no había problemas y si hay algo que a los árbitros nos gusta es quedar bien con jugadores como Amado Guevara. La incomodidad de Amado fue porque Nery Sánchez que era asistente le invalidó una acción que era fuera de juego. Llegó Amado a decirme: Hey Moncada si no es al Olimpia que andás dirigiendo, es al Olanchano que anda de blanco. Nosotros podemos aceptar cualquier error por valoración pero jamás la falta de respeto verbal porque esa es planificada y lo amonesté.

¿Y luego que pasó?

Finalizando el primer tiempo me dice: Mirá payaso, y no podías expulsar a Amado en una acción de esas, había que buscar el momento oportuno para echarlo porque era el ídolo de Honduras, que todo el mundo viera. Yo pude expulsarlo pero cuando lo exponés evitas el cuestionamiento.

¿Era una guerra?

Le digo a Amado en ese momento: Si aquí existe un payaso en este campo sos vos. Luego me responde: Cuando finalice el partido te voy a destruir, pero yo no me quedé callado y le respondí: Pensás que es un cualquiera el que vas a destruir, es a Mario Moncada. Yo caminaba con mi hermano Carlos Moncada y le expliqué: Andá a escuchar lo que dice Amado y el partido finalizó 1-1 y cuando finalizó el juego Guevara dijo hasta de lo que me iba a morir y mi hermano me contó todo. Amado me decía una yo le decía cuatro, la gente decía que Moncada encaraba a los jugadores pero estos son la gente más malcreada que existe, ellos eran un diablo y yo era cuatro diablos en uno solo y no podían conmigo.

¿En qué terminó la polémica?

Pues cuando terminó el partido nos fuimos al camerino, yo me puse una toalla en la cabeza en los baños, yo sabía que Amado iba a llegar a firmar el acta y yo no quería problemas. Cuando llega al vestidor llega con Jorge Ochoa (periodista de HRN en ese momento) y el preparador físico Juan Bertani que una vez me dijo la concha de tu madre, iba a protegerlo jajaja. Luego dice Amado: Y ese payaso que hace dándome la espalda. Yo tenía una semana de estar en el gimnasio durante dos horas diarias, tiro la toalla y estaba sin camisa y comienza aquel vergueo en el camerino, lo agarré y lo guindé y Guevara me decía, te voy a matar y me agarraban entre todos, nos vamos a matar le dije. Recuerdo que andaba allí una mujer sarca que no se les despegaba a los jugadores de Motagua que esa mujer me destruyó por los medios, se llama Gabriela que fue tu novia Limber.

No hombre que va ser mi novia, eso no...

Bueno a mí me dijeron que fue tu novia.

Yo no la conocí como muchos jugadores de Motagua (risas)

Bueno, esa chica era. Ese día todos los programas deportivos todos contra Mario y doña Flor me decía de todo. Ahora tengo una amistad con la mamá de Amado, esa doña fui la encaré y le dije lo que había pasado y ahora Amado Guevara es mi amigo.

¿Qué te dejó el fútbol?

Yo hice grandes amigos en el fútbol. Aproveché esto para hacer grandes amigos y exjugadores, como Jorge Pineda, Carlos Martínez, el profesor Héctor Vargas. Si hay alguien a quien no quieren los árbitros es al Club Deportivo Olimpia. Yo era uno que no quería ni ver los jugadores albos. Cuando vos sos árbitros no los quieres porque el jugador del Olimpia se cree el rey de la selva, el que puede manejar lo que puede porque la dirigencia es la única que a este servidor jamás lo llamó por teléfono para decirle que arreglara un partido.

¿Quíen no te llamó a vos?

Motagua tampoco me llamó para negociar, pero una vez me reuní con don Pedro Atala, Lin Zelaya y Ramón Enrique Maradiaga porque ellos querían que jugara el que ahora es compañero mío en un programa de deportes y yo siempre lo expulsaba por malcreado. Ellos se reunieron para eso. Luego los dirigentes de los demás equipos te llaman para decirte, mirá quiero que me ayudés para que me cuidés a x jugador para ver hasta donde uno llega.

¿Se sigue viendo eso en el arbitraje?

Claro porque en este país en todo hay corrupción. Si la corrupción está tan incrustrada en el fútbol que los máximos dirigentes de Honduras, los pesos pesados están presos en Estados Unidos. ¿Crees que los que están ahora son mansas palomas? Están los mismos porque se cubren, son como los gatos que se cubren la caca unos con otros.