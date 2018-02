Periodista tico sobre Bengston: "No le están dando el valor y oportunidad que merece"

La poca participación con el Deportivo Saprissa, provocó la reacción del delantero Jerry Bengston tras el juego en el que su equipo perdió 1-0 ante la Asociación Deportiva Santos en el fútbol de Costa Rica.

“Sabemos que Honduras no está en el Mundial, por ahí le están dando más oportunidad a los compañeros que tienen la posibilidad de ir al Mundial”, dijo Bengston a Radio Columbia.

Periodistas costarricenses conversaron con Diez sobre la situación actual de Bengston en el Saprissa y concuerdan en que el cuerpo técnico del equipo morado le ha dado poca participación al catracho.

"No están del todo descabelladas, tiene un poco de razón, si uno evalua el rendimiento de Johan Venegas es malo y nunca lo sacan, Cristian Bolaños ha sido regular y ha tenido minutos, Jerry si se ha visto mermado en cuanto a minutos de juego, no le están dando el valor y la oportunidad que realmente merece, si es cierto no anda en su mejor momento es producto de que no está jugando y que ha tenido poca oportunidad con este cuerpo técnico. Es muchísima plata la que el Saprissa se va a ganar por cada jugador que sea convocado al mundial", comentó el periodista de Repretel Mynor Solano a DIEZ.

Por su parte Juan Ulloa de Teletica fue claro al indicar que Bengston se equivocó al hacer público su malestar.

"Se equivoca al decirlo en público, porque esas cosas siempre se tienen que resolver en privado, a lo interno del grupo con el técnico y los jugadores, pero tiene razón en algo, a los jugadores que tienen posibilidades de ir al mundial les están dando más chance", Juan Ulloa.