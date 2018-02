Federación panameña de fútbol suspende a directivo de club señalado por insulto racista  

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó hoy que suspendió provisionalmente al presidente del Alianza, Rubén Cárdenas Jr. en el marco de un proceso disciplinario, luego de que fuera señalado por supuestos insultos racistas contra el jugador colombiano Elkin Mosquera.



La Comisión Disciplinaria de la Fepafut precisó en un comunicado que la medida de suspensión es por "hasta 30 días", que Cárdenas Jr. fue notificado este mismo lunes y que tiene cinco días para presentar sus descargos.



"Luego de que la Comisión Disciplinaria valorase las pruebas que le fueron presentadas, su presidente estima que las mismas revisten de apariencia de veracidad, en cuanto a que se está en presencia de una posible infracción al Reglamento Disciplinario de la Fepafut y al Código Disciplinario de la Asociación (FIFA)", señaló la nota oficial.



La suspensión de hasta por 30 días impuesta a Cárdenas Jr., implica que no podrá estar presente en ningún partido de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), eso incluye todos los terrenos de juegos y estadios.



Agregó el comunicado del ente rector de fútbol panameño que la medida impuesta a Cárdenas Jr. es de estricto cumplimiento y de ejecución inmediata, tal como lo dispone el ordinal segundo del artículo 131 del Código de Disciplina de la FIFA.

Cárdenas Jr. se encuentra en el ojo del huracán después de que fuera señalado de proferir insultos racistas contra Mosquera durante un partido el pasado sábado, algo que el directivo negó.



"No es cierto", declaró Cárdenas Jr. en referencia al episodio ocurrido durante el juego entre el Chorrillo y Alianza, cuando Mosquera escuchó que le gritaban "gorila".



Por su parte, Mosquera manifestó que lo único que espera "es que se castigue al responsable, que se ponga un castigo ejemplar, porque esto no puede suceder en un espectáculo como el fútbol".



El central del equipo del Chorrillo aclaró que en sus 13 años de carrera profesional es la primera vez que sufre insultos, pero matizó no se dejará afectar por personas de "mente pequeña".



El tema del racismo en el fútbol panameño es algo nuevo, y esta será la primera vez que la Fepafut haga una investigación de este tipo.