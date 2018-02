El sorpresivo anuncio de Domingo Zalazar si no anota en este torneo

El delantero argentino de Real España, Domingo Zalazar, es consciente del mal momento que vive el equipo y la presión a la que se somete tras retornar de su tratamiento en la rodilla.

Con apenas 45 minutos jugados en el torneo Clausura, Mingo Zalazar comenta que en la derrota ante Vida "no tuve complicaciones, sí sé que me falta un poco de ritmo, en los entrenamientos lo voy a ir tomando y espero estar al cien por ciento lo más rápido posible".

Reconoce que "la posición en la que estamos no es la que esperaba uno en el equipo, pero es un lindo reto para tatar de aportarle al club y ponerlo en liguilla, que es a lo que apuntamos". A ello añade que varias circunstancias han abonado al mal paso de su escuadra: "Hay muchas cosas en contra, pero no evadimos las responsabilidades, estamos aplazados, tenemos que poner las barbas en remojo y dar vuelta a esta situación, no se merece el club ni nosotros estar en esta situación".

Presionado dice no sentirse: "Realmente no siento carga, para eso me contrataron a mí, soy un delantero y tengo que hacer gol, si no hago goles en mayo seguramente estaré fuera del club", lanza sin pelos en la lengua. Es autocrítico y deja de manifiesto que "no venimos convirtiendo la mayor cantidad de goles, nos ha costado, pero no es un tema de jugador, muchas veces es sobre cómo estuvo funcionando el equipo, nos falta sacar más para hacer el equipo que todos queremos".

Cerrando su participación en rueda de prensa, Zalazar detalla que "cuando uno pierde se ven muchas cosas engativas, pero tenemos que estar positivos, cuando las cosas no salen hay que trabajar el doble y buscar las soluciones".

Lo dijo Mingo Zalazar: "El que no tenga la responsabilidad quedará a un lado esta institución que es grande y merece estar en los primeros lugares".

"Depende de nosotros ganar estos partidos que quedan por delante y meternos en liguilla, ahí es otra cosa y se juega de otra manera".