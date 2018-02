Olimpia gira comunicado para aclarar por qué no viaja Bryan Moya, Jonathan Paz y Dabirson Castillo

El Olimpia, que comanda el técnico colombiano Carlos Restrepo viajó hoy martes a los Estados Unidos para enfrentarse el próximo jueves a las 9:00 PM al New York Red Bulls por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Olimpia y New York Red Bulls empataron en el Nacional de Costa Rica



Luego de haber empatado 1-1 en el juego de ida en Costa Rica, los 'albos' ahora buscan sellar esta fase y seguir avanzando en este torneo.



Pero es que Olimpia para este juego tuvo que dejar fuera de su listado a Bryan Moya, Jonathan Paz y Dabirson Castillo, motivo que el club de Tegucigalpa tuvo que explicar.



COMUNICADO



Por este medio la Junta Directiva General se dirige a la afición olimpista tanto en Honduras como fuera del país a nivel nacional e internacional para hacer la siguiente ACLARACIÓN:



A raíz del compromiso del Club Olimpia Deportivo ante el Club RED BULLS, de la ciudad de Nueva York en la competencia de la Concacaf Champions League, a jugarse en el Estadio del equipo estadounidense el próximo jueves 1 de marzo del presenta año, ha transcendido una noticia referente a los deportistas: BRAYAN MOYA, JONATHAN PAZ y DABIRSON CASTILLO.



En tal sentido la Junta Directiva del Club Olimpia Deportivo, confirma que los tres deportistas no están incluidos en la nómina de los jugadores que viaja a Estados Unidos para el compromiso de Concacaf.



Dejamos constancia que los deportistas Moya, Paz y Castillo no viajan a Estados Unidos por situaciones personales en sus trámites de VISA para el ingreso a la Unión Americana.



» Moya y Castillo se encuentran realizando Trámite Migratorio de Residencia, motivo por el cual la Embajada de Estados Unidos no permite tener dos Estatus Migratorio.



» Paz le fue negada la Visa por lo que deberá realizar nuevamente su trámite de visado.



NO es decisión de la Junta Directiva DEL CLUB OLIMPIA NI DEL CUERO TÉCNICO para que los tres jugadores no sean incluidos en la nómina oficial que viaja la ciudad de Nueva York.

Lamentamos esta situación reconociendo que cada país tiene sus leyes migratorias y las respetamos.



En la seguridad que con esta nota aclaramos el mal entendido que ha estado circulando en torno a los tres deportistas que son parte fundamental en el esquema del entrenador para los compromisos nacionales e internacionales.