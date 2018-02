Preparador físico pide a Moncada dar nombre de quién intentó sobornarlo

Luego que el exárbitro hondureño, Mario Moncada, confesara en una entrevista al programa Al Desnudo que conduce el exjugador y periodista Limber Pérez que un preparador físico llegó con un costal de dinero a intentar sobornarlo, Leonel Flores, reconocido especialista deportivo en Honduras, pide al exsilbante revelar el nombre de esa persona.

Flores dice que se mira muy feo que se haga la denuncia sin nombre, pues los señalamientos van directo para aquellos preparadores físicos que todavía están activos. Moncada dijo que ese preparador físico llegó de un equipo grande para ofrecerle plata y arreglar un partido.

Leer: LAS EXPLOSIVAS ACUSACIONES DE MARIO MONCADA

“Yo alabo la acción del profesor Moncada de ser una persona que hable de actos de corrupción en un país como Honduras que está coludido de este mal. Miramos recientemente la red de diputados que ellos se escudan, que hacen las leyes para ellos mismos, para verse beneficiados y esa es la corrupción que se da en nuestro medio”, comentó a DIEZ el profesor Flores.

Y siguió: “En aras de la transparencia yo le digo al profesor Mario Moncada que revele el nombre porque habemos muchos preparadores físicos que estamos activos y hemos estado en equipos grande y yo soy uno de ellos. No estoy enojado ni indignado, al contrario, es un gesto muy bueno el que hizo en denunciar la corrupción, pero le pido nombres”, afirmó el profesor.

El preparador físico Leonel Flores, ha tenido una gran carrera por más de 25 años en Honduras.

Flores siente que al decir la denuncia en anónimo incluye a todos los preparadores físicos activos y esto daña su buena reputación. “Yo nunca he estado en un acto así y nunca lo he hecho, peor de darle o llevar dinero de un entrenador, llevar o traer. Lo mismo pasa con el dopaje, de darle pastillas a jugadores, trato de ser íntegro y transparente”.

“Con el profesor Mario siempre he tenido respeto por esa capacidad que tiene para hablar y denunciar, lo único que le pido es que de nombres porque habemos varios profesionales que hemos estado en equipos grandes y estamos vigentes. Él menciona a un PF de equipos grandes que es vigente y a mí me han estado llamando algunos amigos haciéndome bromas sobre el saco de dinero. ¿Dónde dejó el costalito de pisto profe? Me han dicho (risas). Le pido nombres porque hay un Dios en el cielo que nunca lo he hecho y nunca lo haré, hago esta réplica para que de nombres porque vivimos en un país altamente corrupto donde hacen las leyes para ellos mismos”, sentenció a DIEZ el preparador físico del Platense.

LO QUE DIJO MARIO MONCADA SOBRE EL INTENTO DE SOBORNO

“Fijate que hay un preparador fisico que está activo y estuvo en un club grande y le hablé a Alfredo Hawit que este hombre me llevaba un costal de plata para arreglar un partido y le dije que lo denunciara, y saben que respondió: Mirá Mario si yo hago eso nos vamos a cagar en el fútbol, controlate".

Y sigue explicando: "Luego el preparador físico me dijo que venía obligado y yo le contesté: Mira hijo de p... a mí no me vengas con esas mie... Ese nombre de esa persona me lo reservo porque era para favorecer ese equipo y recuerdo que yo le dije al presidente de este club que solo tenía un peso en el banco y estaba justificado, usted sinvergüenza justifique el dinero que tenga, le comenté. Fue un pleito grande".