Restrepo: "Vamos a buscar el resultado que nos convenga"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, viajó consciente de lo que tiene que hacer sus muchachos para soñar con el pase a la siguiente ronda de la Concahampions.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es la ausencia de Bryan Moya y Jonathan Paz, quienes le cambian su esquema y es por eso que deberá realizar esas dos variantes para este duelo de vuelta ante el Red Bulls.



AUSENCIA DE TRES FIGURAS POR PROBLEMAS MIGRATORIOS

A veces es complejo, porque los jugadores toman sus propias decisiones que muchas veces los limitan en las posibilidades de viaje. Ahí las instituciones no tienen nada que ver, son cosas que hay que asumirlas así y esperamos salir adelante con los muchachos que estarán disponibles.

Te puede interesar: Carlo Costly y la promesa para el Red Bulls vs Olimpia

CAMBIOS EN EL 11

"Nicolás del Grecco va a estar por Jonathan Paz y entre Alejandro Reyes y Carlos Will Mejía estará el sustituto de Bryan Moya".



BAJA DE MOYA

"Es un jugador que ha tomado una buena regularidad en el equipo, ha cogido una muy buena dimensión y ahorita vamos a esperar que su reemplazo nos entregue algo parecido o más de lo que viene haciendo Bryan Moya".



OLIMPIA EN LO FUTBOLÍSTICO

"Estamos conscientes que hay que mejorar cosas en relación al juego pasado, que hay que darle continuidad al segundo tiempo, pero con más argumentos en la parte ofensiva para buscar el gane. Esperemos que podamos hacerlo desde el primer tiempo, que estemos aspirando permanentemente en el juego".



EL GANE O EMPATE POR DOS O MÁS GOLES

"Vamos a buscar el resultado que nos convenga, con el debido cuidado porque este es un equipo que seguro nos presiona, que tiene salida rápida y buenos jugadores en la parte individual. Pero si desde el principio tenemos la iniciativa que conseguimos en el complemento de San José podemos aspirar al juego".



CHARLA DEL MEDIOTIEMPO EN COSTA RICA

"Organizamos las cosas en torno a nuestra esencia, que ronda en torno al balón. Les pedí que creyeran más en la parte del juego colectivo y el espacio en vez de ir a chocar con ellos o ir a hacer un fútbol aéreo, donde perdemos. Aparte de eso, los rebotes los estaban ganando ellos con gran capacidad. En el intermedio dimos soluciones y motivamos a un equipo a cambiar".



DANNY ROYER: "OLIMPIA JUEGA SUCIO"

"No, a mí me parece que si alguna referencia tenía yo de Red Bulls era básicamente el juego cortado que ellos tienen, obligando mucho a los duelos. El partido fue más bien enredado de los dos equipos y no veo el juzgamiento que él hace, Olimpia siempre quiere jugar, más bien ellos fueron los que presionaron y pegaron".