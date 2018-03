Figo sobre Messi: "Es uno de los más grandes de la historia"  

La gala de los Premios Laureus reunió a los mejores deportistas y entre ellos yacía como invitado especial, el exfutbolista protugués Luis Figo, quien antes del certamen brindó una entrevista y elogió al astro argentino Lionel Messi, como nunca antes lo había hecho.

"Es increíble lo que él (Messi) está consiguiendo. Y creo que ya no nos sorprende porque en cada partido hace cosas increíbles. Así que sí.. es increíble lo que él hace el fútbol y su carrera. Creo que es uno de los más grandes de la historia", comentó Figo con el semblante de certeza.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de LaLiga; Real Madrid en aprietos

Las palabras del oriundo de Lisboa no quedaron allí; también se refirió a Neymar Jr cuando le consultaron si ve posible que él fiche por el Real Madrid como lo hizo en su tiempo después de vestir la camiseta del Barcelona.

“¿Si me gustaría? No es cuestión de que me guste o no me guste a mí. Él tiene que ser feliz, es su decisión. Pero creo que encajaría bien: el Madrid es el mejor equipo y ahí siempre han jugado los mejores jugadores”, puntualizó.