Olimpia pedirá reducción de castigo a la Concacaf

Osman Madrid, vicepresidente del Olimpia emprendió el viaje con la delegación del equipo a New Jersey, donde no solo acompañará al club en los tramites administrativos en búsqueda de respuestas de parte de las autoridades de la Concacaf.

Madrid se mostró muy ilusionado que se puede lograr el pase a la siguiente fase. "Todos los equipos que están en competencia tienen aspiraciones e independientemente que jugamos en Nueva York, debemos hacer bien las cosas para cumplir el objetivo que es buscar la clasificación. Vamos a luchar y sabemos que podemos ganar".

Ante un panorama negativo, el directivo del Olimpia no lo tomaría como un fracaso. "No, estamos en la competencia y si tenemos la capacidad de clasificar, lo haremos. Pero hay que mostrarlo dentro del campo. La intención es traer el boleto a cuartos de final".

Además se confirmó que sostendrá una reunión con las autoridades de la Concacaf para buscar una reducción del castigo de seis partidos que les impuso este organismo por mal comportamiento de su afición.



"El viernes voy a tener una reunión en Miami con las autoridades de la Concacaf, vamos a platicarles la posición de Olimpia y veremos qué nos dicen. No puede revelar la posición, es algo muy privado. Pero hemos cumplido el 50 por ciento del castigo y el fútbol es una competencia que debe de contar con público, los clubes viven de las entradas y ese rubro nosotros no lo hemos podido tener en tres partidos y vamos a luchar para volver a jugar con afición", indicó.

Sobre las criticas que han tenido por las ausencias de tres jugadores por el tema de visado.

"Respetamos la posición de todo mundo, respetamos el trabajo de la prensa y esperamos que respeten el trabajo de la parte administrativa del club. El que habla debe de tener conocimiento de cómo se manejan las cosas, la Embajada de Estados Unidos tiene sus propias leyes y nosotros no podemos pasarlas por encima. Los jugadores se quedan porque ellos están haciendo sus propios trámites, quieren tener un futuro mejor, están tramitando sus residencias y en contra de eso no podemos hacer nada".