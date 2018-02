El Honduras progreso ultimátum; o paga las deudas o pierde los puntos

Honduras Progreso no sólo pelea en el torneo Clausura de Liga Nacional por no descender también lo hace en el Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF) donde tiene menos de 15 días para pagar demandas, de lo contrario perderá los puntos capitalizados en la tabla de clasificación (13) y acumulada (26).

El TNAF falló a favor de los técnicos Nerlin Membreño y Héctor Castellón, respectivamente. La cúpula tiene cinco días hábiles para cancelar los dos meses de salarios a Membreño y 10 para que lo haga con Castellón, quien se proclamó campeón con el Club en el 2015, tras vencer a Motagua, incluso disputó torneo de Concachampións.

"El TNAF ha notificado a todos los entes correspondientes que Honduras Progreso tiene que honrar el pago de mi demanda, algo que no tuvo que ser así pero esto se cerró, es un capítulo cerrado, tiene 10 días para que pague la deuda de lo contrario perderá los puntos", explicó Castellón.

Y añadió. "Me apena mucho todo esto porque no había necesidad de llegar a estos extremos, pero las cosas son así, ahora sólo estamos esperando que paguen, esperando que no vuelva a pasar algo así. No habrá negociación ahora porque eso se hizo en las reuniones previas, ahora Honduras tiene 10 días para pagar"

El experimentado estratega explicó que Honduras Progreso nunca le hizo una propuesta de negociación y eso lo obligó a interponer la demanada en los órganos correspondientes. "Me vi obligado a demandar en el TNAF, ya no se puede hacer nada más que pagar porque es un capítulo cerrado, ya se dio un veredicto final que hay que cumplir", reiteró.

Sobre el presidente Elías Nazar lo calificó como persona extraordinaria. "Es un extraordinario directivo, como persona es mucho mejor, igual que su padre al que conozco, es un doctor y amigo pero no demandé a Elías Nazar sino a la institución Honduras Progreso que es la que me debe, es algo que estoy cobrando, me apenó mucho llegar a estas instancias pero el TNAF ya falló a mi favor".

NERLIN MEMBREÑO TAMBIÉN GANÓ

Por su parte el técnico Nerlin Membreño expresó "La resolución del TNAF dice que Honduras Progreso tiene cinco días hábiles para hacer efectivo el pago, luego notifico si se hizo efectivo, de lo contrario el TNAF envía la resolución a La Comisión de Disciplina del Norte para informarle al Club que perderá los puntos".

Membreño, quien estuvo dos meses en el banquillo ribereño durante el torneo Apertura también confirmó que su asistente Denilson Costa y el preparador físico Raúl Lanza también demandaron al Club por incumplimiento de contrato. "Es lo que tengo entendido, ojalá puedan resolver esos compromisos, se hizo el trabajo que es lo que estamos reclamando".

"Deseamos lo mejor para el fútbol y una de las cosas importantes para ir saneando el fútbol es lo que está haciendo el TNAF que para eso fue creado, para resolver problemas que a veces no se le da importancia pero al final sí las tiene", concluyó

