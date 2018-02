El ecuatoriano Valencia firma doblete y sella pase de Tigres a cuartos ante Herediano

El ecuatoriano Enner Valencia con doblete y el argentino Ismael Sosa marcaron los goles con el que Tigres UANL mexicano derrotó por 3-1 al Herediano costarricense, en la vuelta de los octavos de final (5-3 en el global), resultado con el que sellaron el pase de su equipo a los cuartos de final.



En la fase de los ocho mejores, los felinos enfrentarán al Toronto FC que eliminó al Colorado Rapids con global de 2-0, ambos equipos de la MLS estadounidense.



Tigres no estuvo fino a la ofensiva y tardó en resolver el partido más por las fallas de sus delanteros que por los aciertos de la defensa del Herediano que aguantó el 0-0 en el primer tiempo pero que el segundo arriesgó y se llevó las tres anotaciones.



Valencia abrió el marcador al minuto 49, el costarricense Jairo Arrieta empató momentáneamente al 78, pero un minuto después Valencia puso en ventaja a su equipo y el argentino Ismael Sosa sentenció el triunfo del Tigres al 90+1.



En su primer tanto, el ecuatoriano controló el balón con el pecho fuera del área, el ecuatoriano dejó caer el balón, lo prolongó dentro del área y se abrió hacía la derecha y con la presión de dos defensas remató el esférico con la derecha, con potencia y por arriba, para vencer al portero del Herediano, Leonel Moreira.



Con pocas opciones de gol, los visitantes hicieron sufrir al menos unos segundo cuando Arrieta marcó el empate.



El Herediano robó un balón a Tigres en la salida, Arrieta controló el balón y resolvió con disparo con la derecha, fuerte y por abajo, para sorprender al guardameta del Tigres, el argentino Nahuel Guzmán.



Un minuto después, la defensa del Herediano no pudo despejar un balón en el área, un defensa falló en el segundo poste y Valencia, atento a la jugada, remató a unos pasos de la línea de meta.



Sosa cerró la cuenta sobre el final del partido cuando fue a rematar un centro a primer poste que Francisco Torres mandó desde la banda izquierda.



El dominio de Tigres se vio reflejado en la posesión del balón. Los locales registraron un alto 69 % mientras que los visitantes apenas lo tuvieron un 31 %.



Fue un partido que dominó por completo Tigres y lo resolvió cuando quiso, mientras que Herediano planteó un partido para no llevarse una goleada y aunque aguantó sin goles el primer tiempo y logró un empate momentáneo en el segundo, al final terminó por ceder.



- Ficha técnica:



3. Tigres: Nahuel Guzmán; Juninho, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Luis Rodríguez (Israel Jiménez, m.37); Rafael Carioca, Lucas Zelarayán, Jesús Dueñas; Eduardo Vargas (Ismael Sosa, m.84), Enner Valencia (Fraancisco Torres, m.86) y Jürgen Damm.



Entrenador: Ricardo Ferretti.



1. Herediano: Leonel Moreira; Pablo Salazar, Keyner Brown, Juan Vargas, Jhamir Ordain (Jairo Arrieta, m.70); Randall Azofeifa, Allan Cruz, Esteban Ramírez (José Sánchez, m.63), Óscar Granados; Yendrick Ruiz y Omar Arellano (Júnior Díaz, m.46).



Entrenador: Jafet Soto.



Árbitro: El salvadoreño Joel Aguilar. Amonestó a Rafael Carioca e Israel Jiménez por el Tigres y a Pablo Salazar, Allan Cruz y Yendrick Ruiz por el Herediano.



Goles: 1-0, m.49: Enner Valencia; 1-1, m.78: Jairo Arreita; 2-1, m.79: Enner Valencia; 3-1, m.90+1: Ismael Sosa.



Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, disputado en el estadio Universitario de Nuevo León, ante unos 40.000 aficionados.