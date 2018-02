Herrera dice que el América tiene prohibido caer en exceso de confianza   </

El entrenador Miguel Herrera declaró hoy el América tiene prohibido caer en exceso de confianza ante cualquier rival y aseguró que no será la excepción el Saprissa costarricense, al que enfrentará este miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



El América goleó como visitante por 1-5 en la ida al equipos costarricense y con esa ventaja saldrá hoy a finiquitar la eliminatoria para alcanzar los cuartos de final.



"Llevamos una muy buena ventaja, pero liquidada todavía no está, tenemos 90 minutos de por medio, estamos conscientes de ello, tenemos que salir a ganar en nuestra casa y demostrar que estamos bien", dijo Herrera en conferencia de prensa.



"El equipo sabe que no deben caer en exceso de confianza, eso lo tenemos prohibido, saldremos confiados pero en lo que hacemos, en nuestro buen fútbol", añadió.



Herrera aseguró que el partido ante el Saprissa no desconcentra a su equipo que el sábado visitará a las Chivas del Guadalajara, en el clásico mexicano, que se dará en la décima jornada del Clausura mexicano.



"No estamos pensando en el clásico, este partido es muy importante en un torneo que queremos ganar. Logramos un resultado importante en Costa Rica y si queremos seguir avanzando tenemos que hacer un partido sólido y ganarlo y tras el partido nuestra atención estará completamente en el Guadalajara", señaló.



Sobre el hecho de que en la "Concachampions" participan equipos con niveles totalmente opuestos, el estratega dijo que lo único que importa es el premio final, el boleto al Mundial de Clubes que gana el equipo campeón.



"El torneo es muy similar a la Copa Libertadores aunque en aquel tienes un poco más de roce internacional, equipos con mayor nombre (y compites con equipos de las) ligas de Argentina y Brasil, vas a Paraguay, Chile, Bolivia, pero el fin es el mismo, ir al Mundial de Clubes", finalizó.