Honduras: Los dos cuñados argentinos que se reencontraron gracias al fútbol

El fútbol es de sorpresas y cosas sencillamente espectaculares. Las historias que este deporte nos regala a diario en los distintos países que se vive son inesperadas.

Una de tantas, curiosamente se ha dado en la Liga de Ascenso de Honduras, donde dos cuñados argentinos se han reencontrado gracias al fútbol.

Resulta que los sudamericanos Kevin Hoyos, delantero con pasado en Victoria y Vida, y el defensor Jeremías Ruiz son familia, pues el primero está casado con la hermana de éste.

Jeremías, un defensor de gran juego aérea y limpieza al momento de ejercer la marca a su adversario confesó que es cuñado de Kevin Hoyos.

Jeremías Ruiz es titular en el Parrillas One de Wilmer Cruz.

"Somos familia, está casado con mi hermana", dijo a Diario Diez el jugador de 25 años.

¿Cómo es jugar con tu cuñado fuera de Argentina, tu país?, se le consultó. "Bien porque en momentos difíciles y duros como estos, si uno está mal, el otro lo apoya y viceversa, eso ayuda mucho porque estando afuera es necesario a veces".

Sobre si tiene quejas de su cuñado, entre risas argumentó que: "Él sabe portarse bien, es un padre de familia y se porta bien, confío en él".

Kevin Hoyos, por su parte, admitió que es "lindo" jugar con el hermano de su esposa, pues antes de conocerse con su actual pareja, ya eran amigos.

"Es cuñado mío. La verdad fue amigo primero, después me puse de novio y me casé con su hermana, estamos en familia", cuenta el corpulento artillero y una de las figuras del Parrillas One.

Jeremías y Kevin junto a su esposa e hijo.

"Es algo lindo jugar con él, lo conozco de Estudiantes de La Plata, lo conzoco como si fuese mi hermano, estoy contento de estar aquí con él. La verdad que somos como hermanos", confiesa.



'Dice Jeremías que sos bien portado como cuñado, nada que reprocharte', se le dice, a lo que Hoyos contesta: "Ja, ja, ja... tranquilo. Somos como hermanos, uno hace las cosas bien, trato de hacerlas bien, estoy contento que sea mi amigo y cuñado".



Por último, el atacante sudamericano mandó un saludo a su familia, pues los considera importantes en su carrera. "Mi familia siempre me apoya, mi esposa, mi nene, mis viejos, mis hermanos, siempre me dan aliento y por eso vivo agradecido de ellos".