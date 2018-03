¡Polémica en El Salvador! Nelson Bonilla renuncia a la selección

El jugador salvadoreño Nelson Bonilla, causó polémica en el país centroamericano, al externar que no volverá a la selección mientras se mantenga el actual comité de la Federación Salvadoreña de fútbol.

En la actualidad la selección de El Salvador vive un momento complicado ya que está sin entrenador y no realizan convocarias para juegos internacionales.

Estos y otros aspectos fueron comentados por Bonilla en el programa Guiri Guiri, donde alzó la voz y envió un mensaje a la dirigencia del fútbol de El Salvador.



"Yo hablo claro y digo que no voy a volver a la selección mientras siga este comité. Yo sé que no soy un gran jugador ni me creo la gran cosa pero ellos nos han faltado el respeto como futbolistas", dijo el atacante que juega en el balompié de Tailandia.

Bonilla fue más allá sobre la situación en el fútbol de El Salvador y mencionó que hay jugadores en su país que tiene todas las condiciones para tener oportunidad en el exterior, pero los dueños de los derechos les ponen obstáculos.



"He querido ayudar a varios jugadores para que salgan a jugar en el extranjero pero muchos de ellos tienen sus derechos con FESA y les ponen muchas trabas. El caso de Roberto Domínguez (Santa Tecla) es otro. El tenía oferta en Chipre pero dijeron que era invento y no se dio. Las cosas no son así" ,expresó Bonilla.