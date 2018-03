Diego Vázquez: "Competir como lo hicimos fue algo positivo"

Diego Vazquez, el entrenador de Motagua, sacó conclusiones del enfrentamiento ante los Xolos donde han sido eliminado de los octavos de final de Champions de Concacaf.

"La verdad bastante bien porque el objetivo principal era ser competitivos ante un equipo que invierte millones de dólares. Me gustó Motagua en ambos partidos. Fuimos obligados a ceder la localía. No sé hace cuánto que un equipo hondureño no logra un empate en México. No es que me conforme con ese resultado, pero me dejaron una grata sensación de como pelearon. Una cosa es verlo en la TV y otra en vivo" dijo.

El malestar en Motagua es que la Concacaf los haya enviado a jugar su partido de local en Estados Unidos.

"éramos visitantes los dos partidos y creo que el primer tiempo tuvimos situaciones de gol. En Tijuana teníamos que hacer un planteamiento diferente porque queríamos mantener la ilusión de poder pasar. Si entra la de Mayorquín hubiese sido diferente. Nos costó adaptarnos a la cancha sintética si hasta a los clubes mexicanos les cuesta sumar ahí. Nosotros aspiramos seguir creciendo".

"Me parece que competir de la forma como lo hicimos fue positivo, somos de los equipos que estuvimos cerca de jugar" agregó.

Sobre Henry Figueroa el entrenador no quiso hablar. El defensor no viajó con Motagua a México y nadie sabe por qué y el DT no lo explicó. "Tuvimos algunas bajas por lesión. Ahora hay mucho por hablar del partido" señaló La Barbie.

Del estado físico de "La Perra" Castellanos, comentó que "tuvo un pequeño desgarro por el esfuerzo físico que se hizo en el primer partido y lo vamos a ver más adelante".

Ahora Motagua deberá competir ante Real Sociedad en Tocoa, con el mismo apetito de siempre.

"Nosotros nos manejamos partido a partido y esto nos deja muchas enseñanzas. Al futbolista le sirve este tipo de encuentros para ver como se compite en el extranjero. Hay detalles que hay que corregir nada más. Ahora vamos a enfocarnos en la Liga".

El Ciclón Azul entrenará el viernes a la 1:00 PM en las antiguas canchas de El Proyecto Goal cerca de la Villa Olímpica, esas canchas que ahora le pertenecen a la UNAH, se parecen mucho al terreno del estadio Francisco Martínez