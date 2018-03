La reacción de una hincha hondureña al conocer en persona a Carlos Pavón

Después ver brillar a Carlos Pavón con la Selección Nacional de Honduras y luego estar a centímetros de él es como un sueño hecho realidad para la aficionada hondureña Bessy Mendoza, quien logró conocer a su ídolo en persona.

Mendoza estuvo presente durante el lanzamiento de la campaña "Foodboleros" realizada en el Metromall de Tegucigalpa y esperó hasta el final de evento para conseguir una fotografía junto su jugador favorito. Acción que le hizo el día feliz.

Bessy y el día que nunca olvidará en su vida.

"Es una emoción muy fuerte porque me gusta el fútbol y estar en persona con el máximo goleador en la historia de la 'H' fue genial. No lo había visto en persona, por eso me tomé el tiempo de esperarlo para pedirle una fotografía", comentó Bessy Mendoza.