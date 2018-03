Motagua regresó sin boleto a cuartos y con una pérdida de medio millón de lempiras

Pedro Atala, presidente del Motagua, también regresó en compañía de su equipo. El mandatario manifestó que además de la eliminación de Liga de Campeones Concacaf, el club Azul perdió por lo menos medio millón de lempiras. Es lo que costó la gira por Estados Unidos y el viaje a México.

"Ese fue el mandato de Concacaf de jugar fuera de Tegucigalpa que nos puso en desventaja. La serie fue muy pareja pese a todo. Por un gol nos dejaron afuera. Queda el sabor de que si hubiéramos jugado de local habíamos clasificado" dijo el mandatario.

Atala aclaró que fue la Concacaf la que impuso llevarse el Motagua-Xolos de Tijuana a Estados Unidos y no fue determinación de los dirigentes Azules.

"En diciembre pasado nosotros le consultamos a la Concacaf si podíamos jugar en el extranjero a raíz de que se estaban jugando los encuentros a puertas cerradas. Obligaron a Olimpia y a Motagua a jugar en Estados Unidos. Esa semana en Estados Unidos implica un elevado gasto".

Pedro confirmó que la gira por la unión americana les dejó un gasto bastante alto y que no existe ningún tipo de indemnización de la Concacaf por la taquilla que dejó de percibir el club.

"No hemos terminado de cerrar los números pero gastamos arriba del medio millón de lempiras, gastos que no estaban contemplados. No tuvimos el ingreso que habríamos obtenido en el estadio Nacional. No hay ninguna indemnización para los dos equipos hondureños. Fue una pérdida económica sumado con la eliminación", cerró.