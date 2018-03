Rambo de León arremete contra árbitro de la Liga de Ascenso

El futbolista hondureño, Julio César de León arremetió contra un árbitro de la Liga de Ascenso de Honduras por llamarlo "prepotente" durante el duelo entre Parrillas One vs París FC.

Rambo no se guardó nada y compartió un video en sus redes sociales exaltando sus logros por encima de lo sucedido con el réferi.

"Hoy (ayer) en el partido de la Segunda División contra el París, en el estadio Yankel Rosenthal un árbitro me dijo que era un presuntuoso, prepotente y que era un desastre".

Y agregó enfocando sus títulos: "Papi eso no se gana de la noche a la mañana, no te equivoqués. El fútbol se va a encargar de retirarte así que no le robés al fútbol con tu maldad. Los protagonistas somos los jugadores yo hasta les aplaudo cuando pitan buenos partidos".

El conjunto en donde milita el catracho terminó ganando el encuentro 1-0 a los visitantes y sumaron tres puntos valiosos.