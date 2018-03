Carlos Restrepo: "Cuando se pierde suena a disculpa, pero afectó no tener a Moya y Paz"

Carlos Restrepo, entrenador del Olimpia, salió triste luego de la eliminación a manos del Red Bulls en los octavos de final de la Liga Campeones de Concacaf con un global de 3-1, el colombiano aceptó que los neyorquinos lo hicieron mejor.

"Tuvimos un rival que conoce bien su campo, trabaja bien la parte colectiva y marcó en momentos definitvos, nosotros tratábamos de reaccionar, pero ellos logran hacer el gol y luego en medio del ímpetu nuestro, más no del orden, recibimos el segundo gol y aseguraron la serie", inició diciendo en la conferencia de prensa en el estadio Red Bulls Arena.

"Lastimosamente decimos adiós a un torneo internacional en el que queríamos más, pero ellos aprovecharon el error nuestro ", dijo en medio de la tristeza.

Sobre el juego que aplicó Red Bulls dijo: "Se recogieron bien en su zona, recuperaron la pelota, aunque no con una presión tan alta como en Costa Rica, pero el partido se jugó más acá, allá fue por disputa".

SOBRE LAS DOS AUSENCIAS

El colombiano fue consultado sobre cuánto afectaron no tener a Bryan Moya y Jonathan Paz este día, ambos no tenía la documentación para ingresar a Estados Unidos.

"Siempre que se habla así cuando se pierde suena a disculpa, pero no es fácil para un técnico no tener dos jugadores que eran muy regulares en el equipo, nos afectó saber que estaban en el once y eran importantes, los muchachos que estuvieron lo trataron de hacer bien", dijo.

Y cerró: "Red Bulls es un equipo bien complementado en todas sus líneas, tienen buenos jugadores, para nadie es un secreto que tienen una gran posibilidad de contratar, armar un buen equipo y es una ventaja sobre Centroamérica", dijo sobre el aspecto económico.

ASÍ QUEDAN LLAVES DE CUARTOS DE FINAL EN CONCACAF