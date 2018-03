Chelato sobre el Olimpia de Restrepo: “Se mira como un equipito cualquiera”

Si hay un entrenador que conoce el ADN del fútbol hondureño es el maestro Chelato Uclés. El extimonel merengue explica las razones porqué el cuadro que dirige Carlos Restrepo es una montaña rusa en su nivel de juego.

“El Olimpia ha sido tan afectado por la Concacaf pero ha sido compensado por la transferencia de algunos jugadores porque si no quien sabe qué hubiera pasado con eso de que ellos tienen que pagar para jugar. Para mí ha sido una barbararidad, ha sido cruel lo que le han hecho, como que lo han querido desintegrar”, inicia diciendo Chelato.

Leer: ASÍ JUSTIFICÓ CARLOS RESTREPO LA DERROTA

Y es que el maestro considera que el castigo de seis juegos a puerta cerrada que le impuso la Concacaf tras los actos de vandalismo en el partido de Liga Concacaf contra el Alianza de El Salvador, fueron claves para la eliminación en la Champions de Concacaf.

El Olimpia fue claramente superado por el Red Bulls en los dos partidos de la Champions de Concacaf.

“Tan delicada que se mira esa Concacaf y parece que hay una antipatía por los equipos centroamericanos. No sé si es porque Olimpia tuvo en el pasado allí y parece que dejaron malas relaciones porque el daño que le están haciendo a este equipo mundialmente no he conocido otro”, reconoce.

ARREMETE CONTRA EL FÚTBOL DE RESTREPO

El profesor Uclés hace un análisis del verdadero problema que tiene el equipo merengue y repasa con detalle porqué en algunos partidos se mira arrollador y en otros no encuentra la línea de juego.

“Olimpia con Carlos Restrepo ilusiona cuando inicia los torneos porque comienza goleando y todo y luego derrepente en otros partidos hace cambios y el cuadro se cae y se mira como un equipito cualquiera, que empata 0-0 con Platense en su propia casa, ese fue uno de los juegos más aburridos. ¿Por qué? Porque modifica la alineación y eso desconcierta”, dice con categoría el profe.

Remata con una frase fulminante. “Restrepo tiene un 11 para un partido, juegan bien, luego sale con otro y se desarman. Olimpia no tiene un rendimiento continuo. Repito, este equipo por ratos ilusiona y luego, pum se caen. Si logran una continuidad como cuando le metieron la goleada (6-1) al Honduras Progreso y no es fácil, se miró aquella superioridad pero al siguiente partido todo lo contrario”.