Así reaccionó la afición del Olimpia tras la eliminación de la Champions de la Concacaf

La dura eliminación del Olimpia de la Champions de la Concacaf ocasionó que la afición no dudara en criticar el mal trabajo del equipo ante el New York Red Bulls.

El cuadro que dirige el colombiano Restrepo no logró realizar la hazaña y en los dos partidos tuvo que remar contra la corriente tanto en Costa Rica (1-1) como en Estados Unidos donde vio la derrota (2-0).

Los seguidores del Olimpia se mostraron muy disgustados por el rendimiento del 'León' por lo que sus comentarios no hicieron esperar tras el pitazo final en el Red Bull Arena.

ALGUNOS COMENTARIOS DE LA AFICIÓN

''Esto ya es normal, quedar eliminados. Los equipos de nuestro país no tienen jugadores de buen nivel de fútbol, sólo hacen equipos por participar, esa es la realidad del fútbol de Honduras'', comentó Mario Fuentes.

''Jugaron contra un equipo que ni siquiera está en competencia y pierden. Es una vergüenza'', criticó el seguidor de los albos Roland Moreno.

Por su parte Julio Fuentes manifestó que ''el problema de los equipos de Honduras consiste en que no los foguean fuera del país y cuando lo hacen tienen miedo. Necesitan salir y hacer más partidos con equipos de otros paises''.

Elmer López Rivera confesó que no es hincha del Olimpia, pero que ''la verdad jugó bien. Que no sean efectivos con los goles es otra cosa. Típico de nuestro fútbol que se crean muchas ocasiones de gol y se fallan, el rival tiene una y la mete''.

LOS DIVERTIDOS MEMES QUE DEJÓ LA ELMINACIÓN DE OLIMPIA EN LA CHAMPIONS DE LA CONCACAF

El aficionado Osmand Flores dijo que a pesar d ela derrota, se siente orgullo de los merengues. ''Se jugó bien, pero se tuvo mala suerte en varios tramos del partido. Se perdió, pero sigo orgulloso de nuestro equipo. Siempre te apoyaremos Olimpia''.

Asismismo Juan Carlos Pérez explicó que ''desde que está competición se llama concachampions ningún equipo de Honduras sobresale y en Centroamérica el único que la ganó fue el Saprissa. No hay nivel en Honduras para competir con equipos mexicanos y de la MLS''.

''No pudieron contra un equipo que no está en ritmo futbolístico, donde la MLS aún no empieza. El Olimpia tenía todo para eliminar al Red Bull. Olimpia si trae ritmo de competencia, pero se achicaron'', dijo Fernando Andrade Fonseca.

Adalberto Mejía criticó fuertemente el nivel de los clubes hondureños. ''Con el fútbol que tenemos, no se podía esperar más, que épocas tan desastrosa, no tenemos nada''.