Dani Turcios: “De los $8 millones del mundial, no agarramos ni el 20%”

Danilo Turcios ha sido uno de los mejores volantes que ha dado el balompié hondureño en la historia. El pequeño futbolista del Aguán desafió la fortuna y con un físico que en sus tiempos era casi una utopía llegar a primera división lo hizo para convertirse en un gran referente del fútbol hondureño y de la Selección Nacional.

Recuerdo que de repente estabas en la segunda división y de la nada aparecés en el equipo Universidad, donde era muy bien complicado porque nunca ha habido vínculo entre segunda y primera. ¿Cómo fue que apareciste en la Universidad?

Esa fue una fortuna tener a una persona que se interesó en mí cuando me vio jugar en la segunda división. Fue el profe Cantarero y luego vino su propuesta de si quería venir a hacer la prueba a la Universidad acá en Tegucigalpa, recuerdo que ese día venimos un grupo bien grande, como 15 futbolistas, entre ellos Leonel Rodríguez, Luis Ramos, Wilson Aplícano, “Pescado” Bonilla, “Mango” Enríquez, veníamos una buena generación y a última hora fui de los afortunados que se pudo quedar en la U.

Yo siento que a estas alturas lo más probable es que debido a tu estatura te hubieras regresado a tu pueblo, te miraban muy pequeño. Haciendo una comparación entre hoy y ayer, ahora desprecian más al jugador pequeño y vos lograste quedarte.

Sí, fijate que fue una circunstancia bien contradictoria, en ese momento estaba Héctor Vargas y ya habían elegido a los jugadores que se quedarían, entre ellos Wilson Aplícano, Leonel Rodríguez, Luis Ramos, se habían quedado 4 o 5 futbolistas, en ese momento el doctor Salomón Nazar dijo que tenía presupuesto para uno más y bueno, la historia que cuenta Vargas es que entre el “Pescado” Bonilla y yo estaba el que iba a integrar el equipo y él dijo que me quedara yo. De ahí comienza una historia diferente en cuanto a todos los aspectos de mi vida.

Normalmente un futbolista exitoso como vos tiende a olvidar el club donde se formó. ¿Representó mucho el equipo Universidad para vos?

No solo representó mucho, sino que me duele ahora no poder contar con él, no saber qué rumbo tomó, me ha dolido mucho que ese equipo ya no exista, es el club que me abrió las puertas, que me brindó la posibilidad, por lo tanto es un equipo con el que estoy muy agradecido.

Dani Turcios confesó a LImber Pérez todo lo que hizo para lograr sobresalir en el fútbol nacional pese a sus condiciones físicas.

¿Por qué está costando en el fútbol nacional encontrar a un Danilo Turcios en el terreno de juego?

No, es de identificar. Danilo Turcios, Amado Guevara, Carlos Pavón, Julio César de León, esos tipos de jugadores salen todos los días. La gente por ahí nos recuerda por la época que el fútbol estaba en su apogeo, pero no, buenos jugadores en nuestro país hay, creo que de los países de Centroamérica somos los que mejor producción de jugadores tenemos, lo que pasa es que carecemos de formadores que den pie para que esos futbolistas puedan llegar a convertirse en lo que en algún momento nosotros nos transformamos.

Tú me vas a decir que en tu época no tuviste ningún formador, nosotros tampoco, no tuvimos la posibilidad que tiene tu hijo Limberth ahora de venir entrenando en todas las etapas, yo llegué de 16 años a un equipo de primera división con lo que yo sabía, entonces imagínate si hubiera tenido la posibilidad de que un entrenador me enseñara todo ese tipo de cosas, yo siento que hubiera sido mucho mejor de lo que fui.

¿Entonces podríamos creer que el fútbol de antes era menos competitivo que el de ahora?

Yo creo que al contrario, esa misma competitividad que teníamos antes era la que nos hizo ganarnos un nombre, yo creo que si vemos hoy la Liga Nacional te puedo decir que tengo 40 años y siento que todavía puedo jugar perfectamente, veo futbolistas que no se mueven, que quieren estar caminando, a ese ritmo no te voy a jugar yo, mínimo te voy a fallar un pase, pero te voy a poner 4 o 5 pases de gol, entonces con Bennett nos ponemos, vamos a jugar todos los lunes a mi academia y platicamos ese tipo de cosas, a veces ves partidos que te dan lástima, pero también es parte de todo un mal proceso que traemos a nivel de estructura, no solamente de los futbolistas, sino que también de los entrenadores, formadores, de todos los directivos, entonces es toda una estructura que dice que estamos haciendo las cosas mal.

¿Hay que cambiar la estructura en Honduras para tener un mejor fútbol?

No, es que aún con la mala estructura que tenemos ya compites con ellos, yo durante jugué no perdí nunca contra México aquí en Honduras, allá sí, pero aquí no, a Estados Unidos fui y le ganamos de visita. Vivimos con vos una experiencia muy bonita, contra Brasil y Uruguay en aquella Copa América, con la Selección fuimos a Ecuador y a Chile y les pasamos por encima, entonces aún con nuestra mala estructura se pueden lograr objetivos, imagínate lo que sería si nosotros estructuramos bien el fútbol de nuestro país.

El día que te sacó Ramón Maradiaga en aquel fatídico partido que se jugó contra Trinidad y Tobago donde se

perdió 1-0. ¿Sentís que se equivocó?

Pues decir que se equivocó sería como echarle la culpa a él de ese partido, pero sí me dolió mucho, en ese momento era muy joven, lo entendí de una forma que él quería ganar el partido, entonces hizo el cambio para eso, me acuerdo que en ese tiempo nosotros jugábamos con línea de 5, entonces él me saca y mete a Rambo para nada más jugar con línea de 4 y garantizar el ataque, yo me salgo tranquilo por la confianza de que ese partido se podía ganar. Solo imagínate mi ilusión, frustrado por mi ego de querer jugar, yo era un joven todavía y pues desafortunadamente pasó lo que todo mundo se lamenta de ese partido.

¿Querías agua en ese momento? Parecía que le querías pegar una patada a una mula.

Sí, quería matar al profe ese día, recuerdo que estuve mucho tiempo sin hablarle.

Desmiente totalmente que en el 2001 frente a Trinidad y Tobago existiera algún tipo de soborno o negociación turbia.

¿Y cuándo se reconciliaron?

Yo creo que él ni cuenta se dio, Primi no tiene sentimientos, pero sí, estuve mucho tiempo guardando ese malestar, pero ahora que estoy de su mismo lado sé que él apostó por lo que todo entrenador apuesta, querer ganar, lastimosamente no se dio.

Aquí se filtró información de que ustedes vendieron ese partido. ¿Cuánto agarraste?

Sí, es lamentable que cuando las cosas van mal siempre sale ese tipo de críticas y ofensas, es una falta de respeto, nosotros prácticamente hicimos caso omiso a esos comentarios, algunos hasta decían que teníamos casas en Acapulco, pero nada que ver, fueron circunstancias del fútbol, dónde has visto un equipo que se prepara para pegar 7 u 8 balones en el poste, son cosas del fútbol y yo siento que no era nuestro momento, por algo no se dio en ese 2001, nos dolió a todos, yo creo que todavía me sigue doliendo, porque yo creo que mi carrera hubiera sido mejor que ahora.

Estabas en tu plenitud...

Tenía 19 años, era la combinación perfecta para jugadores que tenían 26 o 27 años, Amado, Clavasquín, que creo que era el más viejo con 30 años, entonces por eso pienso que era una combinación perfecta la que teníamos, estábamos todos los Sub-23, pero teníamos una generación envidiable.

¿Entraron en alguna negación, llegó alguien de México a decirles que no ganaran o fue una de las peores mentiras que se han filtrado aquí en el fútbol nacional?

Nada que ver, hubo muchas situaciones negativas en el hotel, el día anterior estuvo el problema de Ricardo Ángeles, que en paz descanse, se agarró a trompadas, hubo negociación de premios con los directivos, por eso te digo que ha sido un mal, pero nada que ver con gente extranjera que llegó a negociar.

Actualmente Turcios está retirado y es entrenador de las reservas del Olimpia.

¿Sentís que el fútbol de Honduras está avanzando o venimos para atrás?

Yo pienso que en este momento nos hemos estancado y sí estamos retrocediendo, yo creo que todo mundo le está echando la culpa al jugador, pero esta es la consecuencia de un montón de cosas que se están haciendo en el fútbol y las vamos a repetir siempre, todo mundo va a hacer caso omiso de lo que pasa y todos sabemos que nuestro fútbol se está muriendo y no queremos actuar porque siempre está el directivo que tiene el poder y maneja ciertas cosas que lo único que hace es hundir el fútbol.

¿Qué se debe hacer para que el balompié hondureño se levante? ¿Qué tenemos que hacer para que el fútbol hondureño recupere la vida?

Yo creo que debemos salir del hoyo en el que estamos cayendo, pero también pienso que debemos poner un alto para parar esto ahorita, principalmente deberíamos armar la Federación con gente que quiera el bienestar del fútbol de Honduras, que sea honesta, que lleve gente a trabajar, que no se rodee de amigos, ya vimos todo lo que pasó, si bien estos últimos periodos con las personas que manejaron las federaciones fue exitoso, pero hay un punto negro por el que todos sabemos por qué esta ahí, yo creo que sí fuimos exitosos, pero tuvimos que haberlo sido más para poder sacar el fútbol de Honduras a flote, entonces deberíamos armar una buena generación con gente capacitada, que sepa de fútbol, que sepa atacar lo que está haciendo daño, entonces para mí esa es la principal arma que debemos utilizar.

PREMIOS MUNDIAL DE SUDÁFRICA 2010

¿Es verdad que ustedes agarraron todo el dinero del Mundial de Sudáfrica?

¿Somos multimillonarios entonces? Fijate que hay personas en el fútbol a las que a veces no se les dan los créditos que merecen, don Rafael Ferrari es alguien muy exitoso, por eso el Olimpia es el equipo más triunfador de Honduras y de Centroamérica le duela a quien le duela.

Cuando íbamos a iniciar el proceso con el profesor Reinaldo Rueda y con la primera Comisión de Selecciones, yo creo que ese fue el plus que faltaba para que Honduras llegara a una justa mundialista, nosotros pedimos premios antes de empezar la eliminatoria, lo queríamos dejar arreglado para olvidarnos completamente de todo eso.

Entonces fuimos seis personas a negociar con don Rafael Ferrari, representando al grupo, se habló a Italia con David y Rambo, se habló a Inglaterra con Maynor, Wilson, Thomas, se hicieron llamadas a varios países y se les explicó lo que se quería, le presentamos la propuesta a don Rafael en la mesa y le expusimos qué era lo que queríamos por clasificar al mundial, él nos dijo que no tenía lo que pedíamos, por lo cual nos hizo una contrapropuesta, en ese momento se agarró un teléfono, se llamó a todos los lugares y se explicó lo que nos dijeron y todos manifestaron que estaba bien, entonces le dijimos que queríamos negociar con él, pero con nadie de la Federación.

¿Sabés cuáles fueron sus palabras? “Si clasifican al Mundial yo les doy este premio al día siguiente, de mi bolsa y después veo cómo le saco ese pisto a la Federación”, y yo les dije a los demás que lo conocía y que él sí nos iba a pagar, ahí se acabó todo, no volvimos a hablar de dinero en la cuestión de la Selección, nosotros ya sabíamos cuánto se pagaba por partido ganado dentro y fuera de Honduras, cuántos eran los viáticos, ya teníamos todo, pero el premio que nos iban a dar de esos 8 millones... ¿Querés que te dé un número?

Dani Turcios junto a grandes estrellas como Xavi y Busquets en el Mundial de Sudáfrica 2010.





Sí, me imagino que unos 6 millones.

De esos ocho millones… hay un Dios en los cielos que no me va a dejar mentir, de esos ocho millones de dólares nosotros no agarramos ni el 20% del premio.

También se mencionó que eras argollero en la Selección, que tenías poder hasta para cortar, ¿es cierto eso?

¿Qué poder?

Sí, ¿pero llegaste a ese extremo?

No. No sé cómo tomar esas palabras, si vos ves yo tengo un nivel de relación con todos los futbolistas de mi época, bueno, vos jugaste conmigo en la Selección y yo creo que simplemente fui un futbolista que me gané el respeto del grupo y de entrenadores, pero gracias a Dios siento que fui una persona leal en todos los sentidos, fui honesto y siempre trabajé por el bien de mi equipo, en ese sentido me quedo tranquilo con toda mi etapa, mantengo una relación espectacular con todos los jugadores de mi época, eso me dice que fui un buen compañero, nunca me gusta andar hablando mal de nadie, entonces nunca existieron ese tipo de cosas.

¿Cuál es el problema con el Olimpia, está pasando por un caos futbolístico?

Es difícil para mí que estoy dentro de la institución tocar ciertos temas que pasan en el interior del club porque yo estoy ahí, tengo a entrenadores dirigiendo en primera que son prácticamente mis jefes inmediatos, son personas a las cuales quiero y respeto mucho y sin duda alguna la gente de Olimpia se vuelve loca, nunca ha pasado que Olimpia esté tres torneos sin ganar, a mí nunca me ocurrió, yo perdía un torneo y ganaba el siguiente, logré 9 campeonatos en 7 años, entonces pienso que la gente está sufriendo porque nunca habían esperado tanto tiempo por un campeonato, pero igual ya todos veíamos que Olimpia algún día iba a caer en este hoyo, iba tropezar en este bache.

